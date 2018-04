Culture "Larguées" : Le film aurait pu s'appeler "La Réunion" L'équipe de tournage du film "Larguées" tenait hier vendredi une conférence de presse au Lux, à l'occasion de l'avant-première à La Réunion.

Dans le cadre idyllique d'un hôtel 4 étoiles, l'équipe de "Larguées" était aux côtés du président de l'Agence Film Réunion (AFR) Vincent Payet, pour promouvoir le film, mais aussi à travers lui, l'action de l'AFR.



"Larguées" est le premier long-métrage tourné entièrement à La Réunion, et c'est une réussite. Les critiques sont dithyrambiques, l'exigeant Télérama lui octroie "TTT", fait très rare pour une comédie française. Le casting en est alléchant : trois actrices lumineuses et attachantes, Camille Cottin, la "Connasse" en tête, Miou-Miou, et Camille Chamoux.



La réalisatrice Eloïse Lang a réuni ses deux amies Camille et Camille, pour jouer deux soeurs aux caractères fort dissemblables, qui décident de sauver de la dépression leur mère récemment larguée par un homme. Destination les tropiques, dans un club de vacances. Ledit club de vacances s'avère être Le Lux, à l'Hermitage, dont le standing est légèrement supérieur à un club de vacances, mais c'est du cinéma.



Les deux actrices, la réalisatrice et les deux producteurs, sont revenus sur notre île pour un exercice de promotion, un retour qui les ravit: "ce sont un peu des vacances", glisse Camille Chamoux. L'actrice est littéralement tombée sous le charme de l'île, qu'elle trouve "authentique". "La Réunion est mystique, il faut la mériter. Nous aurons tous désormais la Saudade de La Réunion", s'enflamme-t-elle.



Camille Cottin, d'un trait de son humour ravageur, vante les mérites de La Réunion: "Je reviens jouer ici quand vous voulez, je n'ai jamais eu une peau aussi belle ni d'aussi beaux cheveux". La réalisatrice Eloïse Lang ajoute, émue "On se sent à la maison. Nous avons tourné 7 semaines ici, cela fait du bien de revenir".



Le tournage a bénéficié d'une aide de 550 000 euros du fonds de soutien régional à l'image, géré par l'AFR. L'AFR, anciennement ADCAM, a été créée en 2001. L'agence, satellite de la Région réunion, a pour objectif de soutenir des projets qui promeuvent la destination Réunion, et travaille en partenariat avec l'IRT. Avec un budget de 2,6 millions d'euros par an, le fonds de soutien octroit des subventions selon des critères précis, notamment celui de l'emploi de techniciens de l'image locaux.



"Larguées" a été tourné avec 100% de techniciens réunionnais, 30 au total. Plus de 500 figurants ont participé au projet, des figurants auxquels la réalisatrice a rendu un hommage appuyé: "ils ont été exceptionnels", dit-elle. "J'avais peur de faire un film 'piscine en forme de haricot', trop turquoise", dit Eloïse Lang. Pour l'anecdote, lors de la promotion du film à Paris, un journaliste lui a fait la remarque que le film aurait pu, jeu de mot inclus, s'appeler "La Réunion", puisqu'il s'agit d'une réunion de famille à La Réunion.



Eloïse Lang cherchait un lieu de tournage "exotique", l'AFR lui a fait visiter l'île lors de "l'eductour", en 2016. L'eductour, qui se tient tous les ans, consiste en l'invitation de professionnels de l'image (réalisateurs, producteurs...) à La Réunion, pour des visites des possibles lieux de tournage. Les deux producteurs avaient été contactés lors du festival de Cannes, où l'AFR tient un stand chaque année, pour séduire producteurs et réalisateurs.







