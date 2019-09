A la Une .. Larges éclaircies ce dimanche, soleil et grande douceur lundi mais changement de temps mardi et mercredi

Photo satellite de 7H15: la petite zone d'instabilité est bien visible au large des côtes Nord Est. Windy/PH



PREVISIONS POUR LE DIMANCHE 15:



Une petite zone d'instabilité a transité au large des côtes Nord de la Réunion la nuit précédente et se trouve ce matin juste au large des côtes Nord Est.

Elle peut taquiner le littoral et mouiller par places vers Saint Benoît mais normalement les éclaircies devraient dominer sur la moitié Est ce matin.

Larges éclaircies au volcan.



Sur l'Ouest et la majorité du Sud le soleil a la main malgré la présence de bancs nuageux récalcitrants plus nombreux sur le Sud.

Les conditions sont rapidement très agréables sur les plages de l'Ouest où le thermomètre voyagera entre 27° et 29° en fin de matinée.

Le brouillard se lève au Maïdo qui se retrouve au soleil au moins une bonne partie de la matinée.





Cet après midi la couverture nuageuse péi marque son territoire dans l'intérieur et sur les pentes. Des averses sont probables en début et milieu d'après midi par places notamment sur les pentes de la moitié Nord.

Les nuages se fraient un chemin jusqu'au littoral Nord Ouest et Nord et une où deux ondées restent envisageables en fin d'après midi.



Le vent est faible et la mer peu agitée. Baignade autorisée dans le périmètre sécurisé aux Roches Noires et à Boucan Canot.

Température du lagon: entre 24° et 25°.



PREVISIONS POUR LA NUIT DU DIMANCHE 15 AU LUNDI 16 :



Les masse d'air s'assèche temporairement en cette fin de weekend. Le risque pluvieux est faible au cours de la nuit.

On ne peut pas exclure que quelques formations nuageuses tutoient les littoraux Est et Nord et mouillent ponctuellement par places.



Le vent faible et le ciel souvent dégagé favorisent une baisse significative des températures. Les minimales dans les hauts sont bien fraîches et on repasse en dessous des 5° au Maïdo, au volcan et peut-être à Bourg Murât et à Cilaos.





TENDANCES POUR LE LUNDI 16 ET LE MARDI 17:



Le lundi au soleil c'est toujours mieux.

Non seulement il devrait faire beau mais quasiment chaud sur le littoral et très doux dans les hauts dès que le soleil matinal effacera la fraîcheur de la nuit.



Dans l'Ouest vers Grand Fond les 30° approchés ces derniers jours pourraient être légèrement dépassés.



Vent faible et mer belle ou peu agitée.



Mardi :

retour d'un mini épisode d'hiver austral. Une limite frontale touche la moitié Sud de la Réunion.

Le timing précis reste incertain mais cela pourrait se faire en seconde partie de journée.

Des averses éparses sont notées sur la moitié Sud principalement.



Le vent de Sud s'établit et se renforce sur l'Ouest et l'Est en fin de journée avec des rafales proches de 60km/h.

La mer s'agite.



On note une baisse sensible des températures notamment au cours de la nuit de mardi à mercredi. Ressenti d'autant plus net que cela survient juste après l'épisode quasiment chaud de lundi.



TEMPERATURES MAXIMALES ATTENDUES POUR LA JOURNEE DU DIMANCHE 15 DANS LES STATIONS DE METEO FRANCE ET DE

METEOR OI :



SAINT DENIS: Maximum de 27° Celsius



LE PORT : Maximum de 27/28° Celsius



GRAND FOND: Maximum de 29° Celsius



SALINE: Maximum de 27/28° Celsius



SAINT LOUIS: Maximum de 26° Celsius



SAINT PIERRE: Maximum de 26° Celsius



SAINT PHILIPPE : Maximum de 24/25° Celsius



SAINTE ROSE : Maximum de 25° Celsius



SAINT BENOIT: Maximum de 27° Celsius



SAINT ANDRE: Maximum de 27/28° Celsius



VOLCAN: Maximum de 14° Celsius



MAIDO: Maximum de 13° Celsius



BOURG MURAT: Maximum de 17° Celsius



PLAINE DES PALMISTES: Maximum de 18° Celsius



CILAOS: Maximum de 20° Celsius



SALAZIE: Maximum de 20° Celsius







