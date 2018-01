Laperrière : Ateliers vacances loisirs pour les jeunes

Une quarantaine d’enfants et adolescents profitent actuellement des « Ateliers vacances loisirs » mis en place actuellement au Case de Lapérrière.



Maloya, tressage coco, jeux lontan, coin culinaire, pétanque, randonnée au chemin pavée et au sentier du Bassin Vital… ces ateliers sont nombreux. Ce projet bénéficiant de l’encadrement des animateurs du Plan d’activité occupationnelle (PAO) est initié par l’association Réunir pour réussir qui, après 10 ans de léthargie reprend du service. « Il nous tient à cœur de remettre en place des actions de proximité au profit des jeunes et de la population du secteur », souligne Marie-Claire Lahisafy, référente sur le secteur de Bouillon/Laperrière.



Ces ateliers vacances loisirs se déroulent jusqu’au 26 janvier 2018 et permettent également de faire revivre le Case du quartier. Une initiative saluée par le Maire. En visite sur le site ce lundi matin, Joseph Sinimalé appelle les jeunes à « faire vivre nos traditions ».