Lanternes : "C'est une prise de conscience tardive de la part de l'Etat"

Au sujet des lanternes, une consultation publique est engagée sur 10 jours ...



C'est une prise de conscience tardive de la part de l'Etat, mais mieux vaut tard que jamais.



Cela fait presque 5 années que l'Association Citoyenne de Saint-Pierre-REUNION et l'association ACPEGES ont réagi face à cette pratique de lancer de lanternes qui a explosé, lanternes qui deviennent des déchets impactant notre patrimoine naturel, en particulier marin, sans oublier les risques d’incendie en forêt ou ailleurs.



Et en 2017, l'Association Citoyenne avait à nouveau alerté à la fois l'Etat (Sous-préfet de Saint-Pierre), le directeur de l'ARS, le Maire de Saint-Pierre et tous les membres du CLSPD.



Nous avions proposé de privilégier la SYMBOLIQUE du lancer plutôt que la quantité.



Nous étions probablement trop en avance ...



Pour l'Association Citoyenne de Saint-Pierre-REUNION, et l'association ACPEGES, le 05 novembre 2019 le président de l'ACSP-REUNION, Gaëtan Hoarau.