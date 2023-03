A la Une . Langue et culture créole : Sept parcours d'enseignement à la rentrée 2023

La rectrice de l'académie annonce la mise en place de sept parcours d'enseignement renforcés en langue régionale à la prochaine rentrée scolaire. Par NP - Publié le Mercredi 29 Mars 2023 à 11:15

La réunion du Conseil académique de la langue et culture régionale (CALCR) s’est déroulée ce mercredi 29 mars 2023 au rectorat. L’ensemble des participants étaient présents, à l’exception du collectif Lantant LKR.



Au cours de cette réunion, la rectrice Chantal Manès-Bonnisseau a réaffirmé la nécessité pour les élèves de l’académie de La Réunion d’un apprentissage renforcé des langues vivantes étrangères et régionales.



Pour cela, une politique ambitieuse de leur enseignement de l’école maternelle au lycée doit être conduite. Le créole, reconnu langue régionale depuis plus de 20 ans, est un atout qui est pris en compte à l’école, au même titre que les autres langues vivantes, indique le rectorat.



L’un des objectifs du plan stratégique de l’académie est de développer la prise en compte du créole et proposera aux élèves 7 parcours renforcés en langue régionale à la rentrée scolaire 2023 :



Saint-André : • École Docteur Martin

• Collège Terrain Fayard

Lycée Sarda Garriga : ouverture d’une option LVR



Saint-Denis :Écoles : Françoise Mollard ; PK7

• Collège Robert J Ardon de Montgaillard : 6ème plurilingue et création d’une option LVR en 5ème



Saint-Joseph :

• École : Cryptoméria

• Collège de la Marine : ouverture d’une classe de 6ème Enseignement du français en milieu créolophone et de l’option LVR en 5ème, 4ème et 3ème



Saint-Leu : • Écoles : Chaloupe centre, Estella Clain, Les Camélias • Collège de la Chaloupe : ouverture d’une classe de 6ème tremplin et d’une option LVR en 5ème • Lycée Stella •



Saint-Louis : • Écoles : Jean Macé, Paul Hermann, maternelle Plateau Goyaves. • Collège Plateau Goyaves • Lycée Antoine Roussin : ouverture d’une option Langue vivante régionale en seconde.



Saint-Pierre : • Écoles : Édith Piaf, Albert Camus • Collège de Terre Sainte : ouyverture d’une 6ème plurilingue • Lycée Ambroise Vollard



Sainte-Suzanne : • Écoles : Étang Cambuston, Henri Morange • Collège Hippolyte Foucque : ouverture de l’option LVR en 6ème et en 5ème.



Ces parcours s’appuie sur les dispositifs permettant une enseignement progressif de l’école au lycée :



En maternelle : les fondements du parcours langues s’articuleront autour de trois axes : la maîtrise de la langue française, la langue d’enseignement ; la langue première majoritaire ; le créole réunionnais ; l’éveil à la diversité linguistique. L’enseignement du français en milieu créolophone est généralisé.



Le parcours en élémentaire : à partir du CP, les élèves apprennent le français, une langue vivante étrangère ou régionale et poursuivent le dispositif d’enseignement du français en milieu créolophone.



Le parcours au collège : à l’entrée au collège, l’élève fait une 6ème plurilingue intégrant le créole ou choisit l’option LVR. • Le parcours au lycée : les élèves peuvent choisir l’option Langue vivante créole.

En marge de cette réunion du Conseil académique de la langue et culture régionale (CALCR), un collectif de plusieurs associations, dont Lantant LKR, s'est réuni devant les grilles du rectorat dès 8h30. Le collectif y a déposé symboliquement son "Projet de Plan pour l'Enseignement de la Langue et Culture Réunionnaises (PELCR)" et demandé l'organisation d'une réunion de travail. Les militants emmenés notamment par Michaël Crochet se sont ensuite rendus devant la Région pour être entendus par la présidente de Région.



