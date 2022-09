La grande Une Langue créole : Selon Pap Ndiaye, "le bilinguisme n’est pas contraire à l’apprentissage de la langue française"

​La langue créole représente-t-elle un frein pour l’apprentissage de la langue française ? Le débat revient régulièrement sur le tapis avant de basculer bien souvent dans la polémique. C’est dans le cadre d’une école dionysienne qui a fait du bilinguisme une normalité que Pap Ndiaye a donné son avis de ministre mais aussi d'agrégé d'histoire. Par Ludovic Grondin - Maxime Bonnet sur place - Publié le Mardi 27 Septembre 2022 à 17:20

Langue française ou langue créole ? L’école Les Baies Roses du Moufia a choisi depuis belle lurette... de ne pas choisir. Impulsée par la ville de Saint-Denis depuis quatorze ans, la pratique du bilinguisme en classe introduit dès les petites sections n’est plus un débat. Le bilinguisme est même devenu de l’histoire ancienne puisque le français, le créole et l’anglais cohabitent dans un "plurilinguisme". C'est d'ailleurs en "switchant" entre français et créole que les marmailles ont accueilli en chanson le ministre.

Pap Ndiaye a pu se rendre compte, à partir de 14 heures lors de ses échanges avec l’équipe pédagogique, que l’initiative de la municipalité a relégué au second plan les positions bien tranchées des pro et anti-créole à l’école. Un débat qui a pu susciter de vives joutes verbales il y a quelques années lors des premières initiatives menées par certaines municipalités dont Sant-Denis faisait partie.



17 langues régionales reconnues



"Le bilinguisme ou le plurilinguisme si bien exprimé sur l’île de La Réunion en raison de son histoire n’est pas contraire à l’apprentissage de la langue française. Au contraire, nous le savons, le bilinguisme, les langues régionales - il y en a 17 qui sont reconnues par le ministère de l’Education nationale - sont des points d’appui importants pour l’apprentissage de la langue, particulièrement dans les régions ou les territoires où une population non francophone de naissance est installée. C’est le cas évidemment à La Réunion, c’est le cas dans d’autres départements ou territoires d’Outre-mer", avise Pap Ndiaye.



Le ministre a encouragé la mairie à poursuivre dans cette voie et salué la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et les collectivités sur "l’importance" de proposer "des activités périscolaires autour de l’apprentissage de l’anglais."