La grande Une Langevin: La mairie de Saint-Joseph hausse le ton contre les incivilités Afin que ce site de la vallée de Langevin reste agréable, accueillant et offre détente et sérénité, la mairie de Saint-Joseph demande aux utilisateurs de bien vouloir respecter la signalisation en place et les règles de savoir vivre ensemble





Durant tout le week-end du 12 et 13 janvier 2019, dès lors qu'un véhicule gênera la circulation, la fourrière procédera à l'enlèvement du véhicule, annonce, intransigeante la mairie. En cette période estivale, les cours d'eau sont particulièrement prisés, et notamment le site touristique de la Rivière Langevin. La mairie de Saint-Joseph y a enregistré, le premier week-end de janvier, une affluence considérable.Malgré la prévention faite, de nombreuses incivilités ont été relevées, occasionnant plusieurs heures de blocages pour certains riverains. Les forces de l'ordre ont dû verbaliser 53 automobilistes. A titre d'information, les verbalisations vont de 35 à 135 euros !