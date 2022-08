A la Une . Langevin : L’ex jaloux tire un coup de carabine devant la boutique pour impressionner son rival

Dimanche, l’homme de 25 ans a sorti de sa voiture une carabine à plomb et a tiré en l’air devant des témoins médusés.

Par PB - Publié le Mardi 9 Août 2022 à 18:04

La querelle entre les deux hommes aurait pu mal finir. Dimanche vers 15H à Langevin commune de Saint-Joseph, une rixe a éclaté entre deux hommes pour les faveurs d’une femme.



L’ex jaloux en est venu à sortir de sa voiture une carabine à plomb et a tiré un coup en l’air devant la boutique.



L’homme de 25 ans a ensuite pris la fuite et ne s’est rendu que ce lundi à la gendarmerie. Placé en garde à vue, l’ex ,déjà connu défavorablement de la justice, a été condamné à 8 mois de prison ferme aménagée sous la forme d’un bracelet électronique et à 4 mois avec sursis.