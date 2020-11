Lang Kréol 2020 : remise de prix

LANGKREOL 2020 - Prix Daniel Honoré 2020

(samedi 21 novembre 2020)



Ce concours littéraire en créole réunionnais, organisé par le CCEE, l’Union pour la défense de l’Identité réunionnaise et la Ligue de l’enseignement - Fédération de la Réunion, en est à sa seizième édition.

Pour cette édition, nous avons reçu 87 écrits et fon’ker.



- Pour la petite histoire, nous étions tous les 3 avec Daniel Honoré et Patrice Boyer, et nous nous sommes dit pourquoi ne pas faire un prix à la langue créole. Cela fait plus de 10 ans maintenant. Ca fonctionne toujours. La langue créole rayonne.



- Lo Lang Kreol i fait voyag’ a nou

Sylvie Lacouture



- Pendant longtemps, j’ai hésité à parler créole. On me dit que mon accent est bizarre. Je suis fière de mon accent. C’est l’accent de l’océan Indien. Daniel Honoré, c’est le modèle, l’exemple type de l’identité réunionnaise. Le CCEE Réunion préserve l’héritage pour nos enfants.



Nou coné ki nou lé. C’est la clé du bonheur. Je suis Réunionnaise.

Faouzia Vitry, Vice-Présidente de la Région Réunion