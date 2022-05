Lancement du tour cycliste sur le territoire du TCO

La manifestation vise un public de sportifs de bon niveau



150 personnes se sont inscrites sur ce tour cycliste, et parmi elles on peut noter la participation d’élites locales, d’un coureur de la région PACA et de deux équipes Mauriciennes.



La course se déroule en cinq étapes et chaque commune de l’Ouest accueille un départ ou une arrivée des épreuves :



Etape 1 Jeudi 12 mai : criterium nocturne dans la Zac 2000 au Port.

Etape 2 Vendredi 13 mai : criterium nocturne de Saint Paul

Etape 3 samedi 14 mai : course en ligne arrivée à Dos d’Ane à La Possession

Etape 4 Dimanche 15 mai : course en ligne arrivée Stella à Saint-Leu

Etape 5 Dimanche 15 mai : contre la montre individuel chemin Armanette à Trois-Bassins



Une caravane sillonnera également les routes de l’Ouest aux côtés des coureurs pour sensibiliser les usagers à la pratique du vélo et au respect des cyclistes.