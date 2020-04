Université de La Réunion Lancement du réseau ALUMNI





Notre objectif est de garder le contact avec vous et c'est dans ce cadre que nous venons vous annoncer le lancement très attendu du réseau des Alumni de l'Université de La Réunion.



Vous pouvez vous y inscrire dès à présent en vous connectant ici :



ÉTUDIANTS DE L'UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION:



DIPLOMÉS ET PERSONNELS DE L'UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION :



Cet outil va permettre à l’ensemble de la communauté des étudiants et des diplômés de notre établissement de partager une expérience commune en matière de formation et d'insertion professionnelle, de favoriser l’entraide entre promotions actuelles et passées mais aussi de trouver des aides et astuces pour travailler à distance et réussir votre parcours de formation.



Vous y trouverez également des offres de stage et d'emploi.



Cette nouvelle plateforme faite pour vous est aussi faite avec vous. En effet, c'est avec vos partages et vos échanges que cette plateforme pourra rayonner.



Une fois cette crise sans précédent derrière nous, nous nous retrouverons plus forts et participerons toujours activement au développement de notre territoire par l'insertion professionnelle des jeunes diplômés.



