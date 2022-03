Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Lancement du projet Grand Stella Quand l’Innovation rime avec Ecologie et Authenticité.

Un poumon vert au cœur de notre vie

Entre les musées du Sel & Stella Matutina, les 78,7 hectares de cette zone naturelle sensible de la côte sous le vent font désormais l’objet d’une grande opération de restauration et de développement de l’espace végétal forestier. Il s’agit d’un milieu semi-xérophile et l‘objetcif est d’y réintroduire des espèces endémiques et indigènes afin qu’elles puissent s’y régénérer. Le défi est aujourd’hui relevé avec l’équipe municipale qui enclenche un véritable mouvement citoyen écologique et durable avec ses partenaires institutionnels et associatifs.

Le lancement du Grand Stella ce lundi 21 mars 2022 a mis en avant le potentiel exceptionnel de ce site et du projet qui comprend au total six zones prédéterminées : forestière, savane arborée, pâturage, pique-nique & promenade mais aussi agricole. Des jardins partagés avec les habitants, des parcelles réservées aux jeunes agriculteurs en culture bio et des espaces dédiés à l’élevage permettront à terme d’allier l’écologie à l’humain tout en valorisant l’authenticité.

Un projet participatif et durable

Le projet prévoit également la création d’une aire terrestre éducative et plus largement la possibilité par exemple, dans les années à venir de célébrer la naissance de chaque Saint-leusien par la plantation d’un arbre endémique. La pépinière municipale de Stella et le Département grâce à son plan « Un Million d’arbres pour la Réunion » fourniront 100 000 plants dans les années à venir. Déjà une centaine de pieds de bois ont été plantés ces dernières semaines par l’association Piton Saint-Leu lève la tête. Des Bois de demoiselle, Latanier rouge, Pintade, Senteurs, Joli cœur, d’Arnette, de buis et d’éponge ou encore de Poupart et plus classiquement des Benjoins ont été symboliquement plantés par les élus aux côtés de la Présidente du Conseil Régional, du Président du Département et du Maire de Saint-Leu. Pour une revégétalisation assurée, la méthode de référence du botaniste japonais Akira Miyawaki est appliquée sur le terrain, avec une plantation d’espèces adaptées de 2 plants/m2 afin de créer un écosystème résilient, stable et une forêt indépendante à plus long terme. « Ce n’est pas tous les jours que l’on réalise un projet qui doit perdurer à travers les siècles» dixit Bruno Domen. Des partenariats institutionnels à long terme

La Région met à disposition le foncier durant au moins une décennie. Le Département fournit les plants, propose des dotations financières en investissement et fonctionnement. Le conservatoire botanique National Mascarin apporte son expertise et contribue à la réhabilitation du site. La Mairie pilote de l’opération établira, une étude pré-opérationnelle a été menée en 2021 et suivra une étude pluri-disciplinaire qui permettra de définir les composantes détaillées du projet d’aménagement paysager.

Le projet comprend également une seconde tranche de 18 hectares entre le cimetière de Saint-Leu et la RD11 à valoriser dans les prochaines années.

Une Ode à la découverte citoyenne

Le Grand Stella inscrit à long terme Saint-Leu dans la lutte contre l’emballement climatique par la création d’un véritable puits de carbone. N’hésitez plus, faîtes comme de nombreux promeneurs, découvrez ou redécouvrez le paysage bucolique du Grand Stella. Vous y croiserez aussi des éleveurs, des botanistes mais des sportifs soucieux comme vous de préserver notre biodiversité en la contemplant et la protégeant dans l’intérêt des générations futures.

Belle balade zot’ tout’ ! Projet phare de la mandature, le Grand Stella est une innovation territoriale qui fédère Mairie, Département et Région autour d’une ambition commune : ramener la forêt et l’agriculture au plus près de la Ville.Un poumon vert au cœur de notre vieEntre les musées du Sel & Stella Matutina, les 78,7 hectares de cette zone naturelle sensible de la côte sous le vent font désormais l’objet d’une grande opération de restauration et de développement de l’espace végétal forestier. Il s’agit d’un milieu semi-xérophile et l‘objetcif est d’y réintroduire des espèces endémiques et indigènes afin qu’elles puissent s’y régénérer. Le défi est aujourd’hui relevé avec l’équipe municipale qui enclenche un véritable mouvement citoyen écologique et durable avec ses partenaires institutionnels et associatifs.Le lancement du Grand Stella ce lundi 21 mars 2022 a mis en avant le potentiel exceptionnel de ce site et du projet qui comprend au total six zones prédéterminées : forestière, savane arborée, pâturage, pique-nique & promenade mais aussi agricole. Des jardins partagés avec les habitants, des parcelles réservées aux jeunes agriculteurs en culture bio et des espaces dédiés à l’élevage permettront à terme d’allier l’écologie à l’humain tout en valorisant l’authenticité.Un projet participatif et durableLe projet prévoit également la création d’une aire terrestre éducative et plus largement la possibilité par exemple, dans les années à venir de célébrer la naissance de chaque Saint-leusien par la plantation d’un arbre endémique. La pépinière municipale de Stella et le Département grâce à son plan « Un Million d’arbres pour la Réunion » fourniront 100 000 plants dans les années à venir. Déjà une centaine de pieds de bois ont été plantés ces dernières semaines par l’association Piton Saint-Leu lève la tête. Des Bois de demoiselle, Latanier rouge, Pintade, Senteurs, Joli cœur, d’Arnette, de buis et d’éponge ou encore de Poupart et plus classiquement des Benjoins ont été symboliquement plantés par les élus aux côtés de la Présidente du Conseil Régional, du Président du Département et du Maire de Saint-Leu. Pour une revégétalisation assurée, la méthode de référence du botaniste japonais Akira Miyawaki est appliquée sur le terrain, avec une plantation d’espèces adaptées de 2 plants/m2 afin de créer un écosystème résilient, stable et une forêt indépendante à plus long terme. « Ce n’est pas tous les jours que l’on réalise un projet qui doit perdurer à travers les siècles» dixit Bruno Domen.Des partenariats institutionnels à long termeLa Région met à disposition le foncier durant au moins une décennie. Le Département fournit les plants, propose des dotations financières en investissement et fonctionnement. Le conservatoire botanique National Mascarin apporte son expertise et contribue à la réhabilitation du site. La Mairie pilote de l’opération établira, une étude pré-opérationnelle a été menée en 2021 et suivra une étude pluri-disciplinaire qui permettra de définir les composantes détaillées du projet d’aménagement paysager.Le projet comprend également une seconde tranche de 18 hectares entre le cimetière de Saint-Leu et la RD11 à valoriser dans les prochaines années.Une Ode à la découverte citoyenneLe Grand Stella inscrit à long terme Saint-Leu dans la lutte contre l’emballement climatique par la création d’un véritable puits de carbone. N’hésitez plus, faîtes comme de nombreux promeneurs, découvrez ou redécouvrez le paysage bucolique du Grand Stella. Vous y croiserez aussi des éleveurs, des botanistes mais des sportifs soucieux comme vous de préserver notre biodiversité en la contemplant et la protégeant dans l’intérêt des générations futures.Belle balade zot’ tout’ !





Dans la même rubrique : < > Avis de publicité préalable à la délivrance d’un titre d’occupation du domaine public de la ville de St-Leu à la suite d’une candidature spontanée Avis de publicité préalable à la délivrance d’un titre d’occupation du domaine public de la ville de St-Leu à la suite d’une candidature spontanée