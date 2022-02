Rubrique sponsorisée Lancement du portail numérique Petite Enfance

Par Mairie de Saint-Leu - Publié le Mardi 8 Février 2022 à 14:45

Vous habitez Saint-Leu, votre enfant a moins de 3 ans et vous recherchez un mode de garde ? La Ville de Saint-Leu en partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales met en place un portail numérique afin de faciliter le quotidien des familles. Les parents peuvent désormais préinscrire en ligne leur enfant dans l’un des services d’accueil de la petite enfance que compte le territoire Saint-Leusien. Elles y trouveront les crèches, les micro-crèches, les Maisons d'Assistantes Maternelles et les assistantes maternelles. Après avoir rempli le dossier administratif, une seule demande permet donc de solliciter plusieurs services d'accueil via une démarche rapide et facile d’accès. Les gestionnaires reprendront alors contact avec la famille afin de finaliser sa demande d'accueil. En temps réel, les familles peuvent consulter l’état de la demande. Attention, une pré-inscription ne vaut pas validation d'une inscription. Pour accéder au portail Petite Enfance, cliquez ici : https://portailfamillelareunionsaintleu.hoptis.com/