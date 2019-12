Lancement du dispositif de Continuité Territoriale 2020

Ce mardi 10 décembre, Yolaine COSTES, Vice-présidente déléguée à la Continuité territoriale et à la Mobilité, a donné le top départ de la saison 2020 du dispositif de Continuité territoriale.Sur proposition du Président Didier Robert, le Conseil Régional a validé lors de l’assemblée plénière du 28 novembre 2019, le renouvellement de ce dispositif « d’égalité des chances » en direction des jeunes, des familles, des artistes, des sportifs ... La continuité territoriale permet et simplifie la libre circulation des Réunionnais en Métropole et à La Réunion. Elle offre aux familles réunionnaises une possibilité de se déplacer aussi bien pour des motivations personnelles que professionnelles.Reconduite pour l’année 2020, l’aide est octroyée uniquement sous la forme d’un « bon » à faire valoir lors de l’achat du billet d’avion, sauf en cas de deuil. Dans ce cas dérogatoire unique, l’aide peut donner lieu à un remboursement. Autre modalité, une même personne ne peut bénéficier de plus de 5 « bons » par an toutes aides confondues, sauf dans deux cas particuliers : deuil en Métropole et transferts sanitaires pour le patient et son accompagnateur.Les voyageurs, dans le sens Réunion-Métropole, comme dans le sens Métropole-Réunion, pourront, dès ce mercredi 11 décembre 2019, se rendre dans les antennes de la Région pour s’informer et retirer leurs « bons ». Il est également possible de télécharger les dossiers de continuité territoriale pour les voyages 2020 sur le www.regionreunion.com « La continuité territoriale est un dispositif que la Région soutient car elle offre la possibilité aux Réunionnais de s’ouvrir sur le Monde, de se déplacer librement pour voir leur famille en Métropole, poursuivre une formation ou décrocher un emploi... Un dispositif d’égalité des chances pour les Réunionnais »



DES GUICHETS D’ACCUEIL ET D’INFORMATION OUVERTS SUR TOUTE L’ÎLE AU SERVICE DES RÉUNIONNAIS



Afin d’assurer un service de proximité et de qualité, la Collectivité renseigne et accompagne les Réunionnais au quotidien, près de chez eux. Ainsi, la Région met à disposition des usagers des guichets d’accueil et d’information sur toute l’île pour répondre à leurs questions et instruire les dossiers de continuité territoriale :



Saint-Denis

Hôtel de Région Pierre LAGOURGUE

Avenue René Cassin Moufia



Antenne Est

92, Chemin Lebon

97 440 Saint-André



Antenne Ouest

6 Bis Route de Savanna

91 460 Saint-Paul



Antenne Sud

20, rue Marius et Ary LEBLOND

97 410 Saint-Pierre



Annexe du CPOI - Saint-Pierre

65 rue du Père Lafosse

97 410 Saint-Pierre



Annexe du Tampon

76, rue Hubert Delisle

97 430 Le Tampon



Annexe de Saint-Joseph

322, rue Raphaël Babet

97 480 Saint-Joseph



Annexe de Saint-Philippe

64 Rue Leconte Delisle

97 442 Saint-Philippe





Une adresse mail ainsi qu’un Numéro vert sont à la disposition des usagers :



> continuiteterritoriale@cr-reunion.fr (Volet A : Sens Réunion > Métropole)

> ctmetropolereunion@cr-reunion.fr (Volet B : Sens Métropole > Réunion)

Le numéro vert dédié à la continuité territoriale : 0800 097 400