Lancement du concours d’écriture "In fonnkèr pou mon Komune !"

Plume à la main, le regard sur la page blanche, la tête pleine d’histoires, prêts à raconter » zot zistwar, zot tradisiyon, zot fierté dviv’ su zot téritwar. »

Du 08 octobre au 08 novembre, valorisez votre commune, votre quartier avec vos plus belles expressions créoles . Dans un premier temps, vos textes seront publiés sur nos réseaux dans le cadre de la Somen Kréol . Dans un second temps , une sélection de vos textes sera faite par un jury expert. Ils seront lus ou chantés lors du spectacle final prévu en juin 2023 à l’occasion du projet final intitulé « KABAR L’EAIO DANN SOMIN ».

Votre production est à transmettre avant le 08 novembre 2022 : A l’attention de la Présidente de l’École Artistique Intercommunale de l’Ouest (EAIO).

Tous les textes doivent être accompagnés des coordonnées du participant.

L’appel à écriture est ouvert à tout public à partir de 8 ans, sans limité d’âge, amateur ou professionnel, sans limite géographique. Toutefois, le texte doit impérativement être évocateur d’une des 5 communes du Territoire de la Côte Ouest : Le PORT, La POSSESSION, SAINT-PAUL, TROIS-BASSINS, SAINT-LEU.

Télécharger la plaquette d’informations et le règlement du concours

Des ateliers d’écriture gratuits pour booster votre créativité Pour vous accompagner dans cette démarche participative, l’EAIO propose des ateliers d’écriture gratuits de fonnkèr animés par des fonnkézèr engagés pour la culture et la langue créole. Lors de ces ateliers vous pourrez être accompagné dans l’expression de votre créativité, dans l’univers de la langue créole et ses subtilités, dans la recherche de mots oubliés, d’expressions anciennes…

Vous pourrez bénéficier gratuitement : D’une initiation à l’écriture créole « Lékritir kréol », pour replacer notre langue et son écriture dans son histoire, apprendre les graphies et les bases de l’écriture Réunionnaise ;

De conseils avisés pour parfaire votre Fonnkèr, pour ceux qui ont déjà les bases de l’écriture créole. Pou Kisa ? Ces ateliers proposés sur tout le Territoire de la Côte Ouest s’adressent à tout type de public à partir de 8 ans : « je ne sais pas écrire en créole mais je veux apprendre et m’exprimer« , « je sais déjà écrire mais je veux améliorer et enrichir mes écrits« , « j’écris déjà des fonnkèr mais je veux me perfectionner et bénéficier de conseils avisés« .

Pour profiter pleinement de ces ateliers, la pratique du créole est nécessaire. Nos Fonnkézèr :



Eric NAMINZO, professeur de lettres, artiste (musicien-poète) Eric est passionné par son île et sa culture. Il a toujours œuvré pour transmettre, diffuser, partager les connaissances qu’il a glané de toutes parts. « Ma mission est l’approfondissement de la connaissance de la langue créole réunionnais, de l’héritage culturel (notamment immatériel) de l’île, dans un but de réveiller le potentiel des Réunionnais. »











ESSANAM, artiste fonnkézèz de l’île. Par ses fonnkèr, elle nous partage son univers. Aprés un master dans les Sciences du Langage, elle souhaite enseigner le créole. Le tournant, elle l’aura en allant assisté à des soirées scènes fonnkèr, où là, c’est la révélation, et décide d’écrire en créole. A son tour maintenant elle transmet sa passion pour les fonnkèr au travers des ateliers.











GAEL VELLEYEN, auteur-compositeur-interprète, Gaël Velleyen se définit comme un « artiste touche-à-tout ». Artiste engagé, il met en avant la beauté et la diversité de la culture réunionnaise. Animer des ateliers de fonnkèr, c’est sa manière à lui de transmettre et conserver les pratiques artistiques de la langue Kréol.

« Inskri aou vitman !« Inscrivez-vous vite via le formulaire, les places sont très limitées ! Quand et Où : 5 ateliers répartis sur les 5 communes du TCO le 15 octobre 2022 à L’Alambic (Trois-Bassins) avec Eric NAMINZO

le 22 octobre 2022 à La Médiathèque Héva (La Possession) avec Gaël VELLEYEN

le 23 octobre 2022 à Kazkabar (Saint-Paul) avec Gaël VELLEYEN

le 29 octobre 2022 à La Médiathèque Baguett’ (Saint-Leu) avec Essanam

le 05 novembre 2022 au Théâtre sous les arbres (Le Port) avec Essanam Horaires : De 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

Pour qui : Toute personne sachant s’exprimer et/ou comprendre le créole réunionnais

