Lancement du comité de soutien de Saint-Louis à Emmanuel Macron

Le comité de soutien au Président de la République Emmanuel MACRON de Saint-Louis a été lancé ce 04 mars 2022 à l'issue d'une réunion qui a rassemblé plusieurs sympathisants.



A l'initiative de TECHER Didier, délégué de l'arrondissement Sud de l'association TERRE DE RE'UNION (TDR) présidée par TOURE Ramata, ce comité a pour vocation de rassembler tous ceux qui, sur la commune de Saint-Louis, souhaitent exprimer leur soutien à l'action conduite par le Président de la République Emmanuel MACRON et par conséquent souhaitent sa réélection.



Tout comme TDR qui rayonne sur tous les territoires et départements d'outre-mer, ce comité saint-louisien sera présent sur tout l'arrondissement Sud et travaillera en réseau avec les autres comités.



Tous se retrouvent dans le même socle de valeurs, la même démarche et le font en conscience tout en conservant leur liberté idéologique.



Loin de toute étiquette partisane, ce comité a d'abord pour objectif de prendre part, avec une voix constructive et au travers de l'association TDR, au débat public. Conscients de leurs responsabilités, leurs membres veulent dépasser les clivages traditionnels pour soutenir la transformation engagée depuis 2017 lors de l'élection d'Emmanuel MACRON.



Ce quinquennat est sans doute l'un des plus difficiles de notre histoire; le Président de la République, selon nous, a été à la hauteur de la fonction. Face à la crise des« gilets jaunes », face à la crise sanitaire que nous subissons depuis deux ans maintenant, face à la dangerosité de la situation internationale et plus particulièrement européenne aujourd'hui, Emmanuel MACRON a pris ses responsabilités. Il a été et est à la hauteur des différentes situations. C'est pourquoi, nous souhaitons qu'il poursuive son action nationale et internationale. Il nous semble le plus solide et le plus apte afin de relever les défis d'aujourd'hui et de demain.



L'objectif de ce comité de soutien à Emmanuel MACRON est aussi de rappeler le bilan du Président de la République et bien sûr de parler de son projet. Nous voulons nous réunir pour faire face aux défis qui se présentent à nous. Le temps est venu pour tous de s'engager et d'agir pour notre avenir et celui de nos enfants.



Ce comité est dans une démarche d'ouverture à tous; toutes sensibilités politiques confondues. Il se réunira régulièrement, pour formuler des contributions sur les sujets d'actualité et valorisera sur le terrain les bénéfices concrets de la politique menée par Emmanuel MACRON.



Nous invitons les personnes qui le souhaitent, à nous rejoindre en nous contactant à TerreDeReunion@outlook.fr.