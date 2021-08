Lancement du chantier de la rénovation du chemin La Vallée

En pleine phase de préparation, le lancement du chantier de rénovation du chemin La Vallée dans le secteur de Corbeil a débuté par une réunion avec les acteurs professionnels et une rencontre avec les habitants du quartier de la Saline, ce mercredi 11 août 2021.



Le mercredi 28 juillet 2021 à la mairie annexe de la Saline, les riverains ont découvert la présentation du nouveau projet d’aménagement de voirie sur le secteur, en présence du MAIRE Emmanuel SERAPHIN et des élus.



Dans la suite de son programme de modernisation de voiries d’exploitations, la Ville de Saint-Paul lance la phase de préparation de chantier du chemin La Vallée. Majoritairement composé d’exploitations agricoles en cultures de cannes à sucre et maraîchères, c’est en présence des élus Pascaline CHÉREAU-NÉMAZINE, élue des voiries et de Dominique VIRAMA-COUTAYE, élu Adjoint de quartier du bassin de vie de la Saline, que les porteurs du projet ont tenu à rendre visite aux agriculteurs et aux habitants qui seront les futurs utilisateurs de la nouvelle voirie. « C’est une plus-value pour les habitants et les agriculteurs qui pourront développer leurs activités », explique l’élu Dominique VIRAMA-COUTAYE.



Une problématique qui ne date pas d’hier, c’est suite à tout un processus foncier mené par la municipalité que le chemin La Vallée, autrefois privé, est devenu un chemin communal. Par le biais de cette action, la mairie va pouvoir poursuivre son projet de rénovation et offrir de meilleures conditions de circulation. « C’est notre vocation de faire en sorte que les Saint-Paulois puissent accéder au mieux à leurs habitations. Surtout en ce qui concerne les périodes cyclonique, les fortes pluies et l’accessibilité à la santé », affirme l’élue Pascaline CHÉREAU-NÉMAZINE.



On compte : une large voie bétonnée s’étendant sur plus de 1300m ralliant le chemin Piton Léon et le chemin Canal Daumain, des murs de soutènement en moellon, une canalisation de gestion des eaux pluviales, des aménagements d’accotements latéraux, d’amorces et d’aires de croisement. Des travaux d’envergure représentant un investissement de plus de 1 million d’euros, en partenariat avec le FEADER et le Conseil Départemental.



Dans le cadre de son plan pluriannuel d’investissement, la Ville s’inscrit dans une volonté d’améliorer les conditions de vie des riverains et de renforcer le développement des activités agricoles sur l’ensemble de son territoire.



Une décision approuvée par les habitants qui ont eux aussi participé au projet à leur échelle. Entre réunion de voisinage, médiation et moment de collaboration avec la mairie, les riverains se sont bénévolement mis en action pour le bon déroulement de l’aménagement de la future voirie.



Soutenu par le maire, Emmanuel SÉRAPHIN, le projet de modernisation de réseau d’infrastructures routières s’étend sur les différents secteurs de la commune. Avec la rénovation accomplie des Chemins Gonneau, Furcy et Bras mort à Bois-de-Nèfles, c’est maintenant au tour du Chemin l’Evêque à la Saline de se faire livrer en septembre.