Lancement du Portail de Données Ouvertes Régional

Pour plus de transparence, d’informations et de participation citoyenne



Ce jeudi 1er octobre, Vincent Payet, Vice-Président de Région, en présence de Jacques PRIOL, membre du groupement Data Publica et de Ysée ROGE de l’entreprise Opendatasoft, a lancé le « Portail Open Data » Régional et La Région Réunion devient pour l’occasion la première région ultramarine à se doter d’un portail de données ouvertes.



« L’Open Data » (ou « données ouvertes ») vise à mettre à disposition des citoyens, des entreprises, des chercheurs, des associations et des autres acteurs publics, les données brutes que les collectivités produisent dans leur activité quotidienne.



Il peut s’agir d’informations géographiques, de statistiques, de localisation des services, de textes réglementaires, d’informations transports, d’annuaires, d’agendas, de bases de données.



L’accessibilité aux données ouvertes au grand public est tout d’abord, une obligation légale par la loi pour une République Numérique du 7 octobre 2016 qui incite les collectivités territoriales de plus de 3500 habitants à ouvrir leurs données. Mais aussi une opportunité de stimuler l’innovation et l’activité économique des territoires en permettant l’exploitation, la réutilisation et la valorisation de ces données brutes, pour favoriser l’émergence de nouveaux services, d’enrichir le débat public.



➢ Administration et Citoyenneté

➢ Urbanisme, Bâtiments, Équipements & Logements

➢ Aménage Durable du Territoire

➢ Culture & Patrimoine

➢ Développement Économique

➢ Éducation

➢ Environnement

➢ Hébergement & Restauration

➢ Santé

➢ Service & Social

➢ Sports & Loisirs

➢ Transports & Déplacement



Toutes ces données sont présentées sous la forme de fichiers qui peuvent être téléchargés, on peut notamment retrouver les évolutions



Cette plateforme d’Open Data est mise en place pour plusieurs objectifs :



Une volonté de transparence de l’action publique. En ouvrant ses données, La Région Réunion montre son action aux citoyens intéressés par l’action publique locale. Des données supplémentaires seront ouvertes à la suite des sollicitations des citoyens eux-mêmes. L’open data est une nouvelle traduction des engagements pris par la collectivité pour repenser la place des citoyens dans la construction et le contrôle des politiques publiques. En effet, cette démarche fait suite à d’autres initiatives telles que la création d’un Conseil Consultatif Citoyen ou encore d’une direction de la Gouvernance Partagée au sein de la Collectivité.



Soutenir le développement économique local en encourageant la création de nouveaux services sur le territoire. L’ouverture des données produites par la collectivité va permettre aux entreprises du territoire de réutiliser ces données à des fins d’amélioration de leur connaissance du territoire ou encore plus directement pour proposer des services aux citoyens.



Intensifier la circulation des données. Dans le contexte de la modernisation de son administration, le Conseil régional ouvre ses données pour fluidifier la circulation de l’information au sein et entre administrations publiques.



« L’open data est un outil démocratique, les données vont être disponibles en ligne, gratuitement, et de sorte à pouvoir être consultées ou réutilisées par tous ! », explique Vincent Payet, « c’est aussi l’occasion pour le Conseil régional d’avancer vers un écosystème de la gestion des données, propice à la création d’innovations sur le territoire ».



On peut retrouver d’ores et déjà quelques exemples des premiers jeux de données publiés sur le portail open data concernant :

- L’évolution des cas COVID19 à La Réunion

- Les données des déplacements des cars jaunes

- Les données des marchés publics

- Des images aériennes de l’île en haute résolution

- Le suivi du déploiement du très haut débit dans les communes

- Le nombre d’entreprises réunionnaises par secteur

