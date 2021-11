Lancement du Numérique en Commun[s]

Le NEC974 est un événement national dont l’objectif est de construire un numérique inclusif, éthique et durable. Les acteurs locaux étaient nombreux pour cette occasion : Solidarnum, SHLMR, l’AFPAR, l’AREP, La Poste, la CGSS, la DRFIP, la CAF, Pôle Emploi, le CCEE, la Mairie de Saint-Denis, la CINOR, le Département et la Préfecture.



Alors que La Réunion a rattrapé son retard d’équipements et d’infrastructures numériques avec la métropole, 30% des Réunionnais de 15 ans ou plus n’ont pas de compétence numérique et 1 Réunionnais sur 4 ne s’est jamais connecté à internet. (Source : INSEE)



La Région Réunion s’engage sur les enjeux de la médiation numérique.

L’objectif est de favoriser l’émergence d’une société numérique plus inclusive et humaine. L’événement NEC974 permet de mettre en lumière la politique régionale en matière de numérique, notamment par le biais du dispositif « Pass numérique » qui permet d’accompagner les publics les plus éloignés des usages numériques.



Jean-Pierre CHABRIAT souligne que « le mondial et le local sont enchâssés et révolutionnent nos modes de vie. Les réseaux numériques font de nous un village mondial. Le numérique a bouleversé nos réflexions. La Région Réunion s’inscrit dans une dynamique de rendre la citoyenneté, la dignité en réduisant la fracture numérique. »