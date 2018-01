Lancement du Journal quotidien de 20h – LE MEDIATV.FR

Un manifeste citoyen lancé le 25 septembre a recueilli plus de 40͏ 000 signatures pour la création d’un média citoyen à contre-courant des puissances financières et industrielles ;



Un média pluraliste et qui laisse la place au débat et à la pédagogie face à la dictature de l’urgence.



Il se veut humaniste, antiraciste, collaboratif, francophone, féministe, écologiste, et progressiste selon sa charte.



Le 11 octobre2017, lors de la première émission, les cofondateurs ont lancé un appel aux citoyens à devenir « socios », donc copropriétaires.



Le 31 décembre LE MEDIA avait récolté plus d’1,5 million d’euros !



Ceci est révélateur du »ras le bol » général face au traitement de l’information, lignes éditoriales et libertés de ton dues à l’influence qu’ont les propriétaires des médias majoritaires.



Ce lundi 15 janvier à 23h (heure Réunion), Le Média a émis son premier journal d’information quotidien.



Quel regret que, contrairement aux médias nationaux, aucune rédaction locale n’a pris le temps de donner cette information !



Le Média tv est en accès libre sur internet, suivez le tous les soirs à 23h sur « lemediatv.fr », ou à tout moment, en replay.



Tous les Réunionnais et Réunionnaises qui le souhaitent peuvent en devenir copropriétaires en devenant « socio » (renseignement sur le site).