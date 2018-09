Lancement du "D’jeuns Tour" la Caravane de la jeunesse

Olivier RIVIERE, Vice-Président de la Région, a lancé ce mardi 4 septembre, à l’Hôtel de Région Pierre Lagourgue avec Faouzia VITRY Vice-Présidente déléguée à la jeunesse, le dispositif « D’jeuns Tour », la Caravane de la jeunesse, en présence des partenaires : Eric COULEAU, représentant du Recteur, Nathalie BASSIRE, Présidente de l’association PRODIJ en charge de la mise en place du plan d’actions PIA jeunesse, Sylvie TUMOINE, Responsable du pôle Projet à la DJSCS et Christelle CHON-NAM, Vice-Présidente du CRIJ.



Le "D’jeuns Tour" – la Caravane de la jeunesse, se déplacera dans les quartiers de l’île afin d’aller à la rencontre des jeunes réunionnais. Ce nouvel outil de proximité a pour but d’informer au mieux la jeunesse des différents dispositifs d’accompagnement existants.



En effet, la Région accompagne les jeunes Réunionnais dans leurs différents parcours à travers des dispositifs concrets et volontaristes leur garantissant de bonnes conditions de réussite et le "D’jeuns Tour", dans ses déplacements, s’intéressera tout particulièrement aux quartiers prioritaires de la politique de la ville afin que chaque Réunionnais puisse avoir un égal accès à l’information.



La caravane de la jeunesse répond ainsi aujourd’hui à la volonté de la Région de renforcer la proximité avec les Réunionnais et renforcer ainsi l’égalité territoriale en matière d’accessibilité à l’information.



La collectivité s’appuiera, à travers un partenariat mis en place, sur le Centre Régional d’Information Jeunesse Réunion (CRIJ) labellisé « point Information Jeunesse » pour l’organisation, l’animation des déplacements et la coordination de la caravane de la jeunesse.



Pour cette phase de lancement, un accent sera mis particulièrement sur les actions de formation mises en œuvre par la Région dans le cadre du Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC).



Le Plan d’investissement dans les Compétences (PIC) a pour objectif la mise en place de formations ciblées à destination des jeunes peu qualifiés (infra bac) et éloignés de l’emploi afin de les intégrer dans un parcours de future insertion professionnelle.



Pour rappel, à l’échelle régionale, la collectivité a signé avec l’État une convention d’amorçage sur l’année 2018. Dans ce cadre, la Région met en œuvre plus de 4 000 places de formation dans le cadre du PIC (en plus de l’offre de formation actuelle : + de 6 000 formations).



Ainsi, à l’occasion des différents déplacements du "D’jeuns Tour", les jeunes concernés pourront s’inscrire directement sur place dans un parcours de formation.



La Caravane de la Jeunesse intervient avec l’ensemble des partenaires en lien avec l’orientation de ces publics afin d’assurer une information complète et précise : Missions Locales, Pôle Emploi, la Cité des métiers, le CARIF OREF, qui aux côtés des services de la Région et du CRIJ vont apporter toutes les informations utiles aux jeunes Réunionnais.



D’autres partenaires concernés par les champs en lien avec l’insertion, le social et le logement vont se joindre à la Caravane : la CAF, Action Logement, CLLAJ (comité local pour le logement des autonomes des jeunes).



LE CALENDRIER DE DÉPLACEMENT DU D’JEUNS TOUR :



- Le mercredi 5 septembre 2018 => Commune de Saint Philippe (devant la piscine du Baril)



- le mercredi 12 septembre 2018 => Participation à la journée de l’emploi organisée par Pôle Emploi sur la Commune du Tampon



- le mercredi 19 septembre 2018 => Commune de Saint André



- le mercredi 26 septembre 2018 => Commune de Sainte Marie



- le mercredi 3 octobre 2018 => Commune de Saint Paul



UN PROJET PIA JEUNESSE :



Le "D’jeuns Tour" – Caravane de la jeunesse est un dispositif de la Région qui s’inscrit dans le cadre de l’appel à projets du Programme d’Investissement d’Avenir « Projets innovants en faveur de la jeunesse » (PIA Jeunesse) articulé autour des quatre axes prioritaires suivants :



1 - l’information des jeunes et l’accès aux droits

2 - la culture de l’initiative et l’esprit d’entreprendre

3 - la valorisation des compétences issues de l’éducation non formelles

4 - la mobilité locale et régionale de la Réunion.



Ainsi, pour la mise en œuvre de cette action, la Région bénéficie au titre du PIA Jeunesse d’une participation de l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU) à hauteur de 50 % des dépenses éligibles.



Afin d’assurer la mise en œuvre du plan d’actions global du PIA Jeunesse de La Réunion, l’association Pôle Réunionnais Organisation Développement Innovation Jeunesse (PRODIJ) a été créée en 2016.



PRODIJ est présidée par la Région représentée par Nathalie BASSIRE et les membres fondateurs de PRODIJ sont : l’État, la Région, le Conseil Départemental, la Caisse d’Allocations Familiales, la Fondation du Crédit Agricole Réunion – Mayotte.