Lancement du Conseil des Habitants

La Ville de Saint-Paul lance ses Conseils des Habitants (CDH) et son premier budget partagé, du 10 novembre au 15 décembre 2021. Les habitants de Saint-Paul sont appelés à faire acte de candidature.



Dans sa volonté d’impulser une nouvelle dynamique de participation citoyenne, la Ville de Saint-Paul lance ses Conseils Des Habitants (CDH).



C’est lors de la conférence de presse qui s’est tenue ce lundi 8 novembre 2021, que le Maire de Saint-Paul, M. Emmanuel SÉRAPHIN, accompagné de Mme Martine GAZE, Adjointe au Maire déléguée à la démocratie participative et des élus de quartier, ont dévoilé les modalités de participation des habitants à ces nouveaux espaces de dialogue et de co-construction à Saint Paul.



Ces Conseils permettront à la population de s’investir pleinement dans la vie de leurs quartiers. C’est un budget partagé exceptionnel de 7 M€ qui est engagé sur la période 2022-2026. Toutes les personnes qui souhaitent candidater peuvent le faire du 10 Novembre au 15 Décembre 2021. Les CDH s’installeront en février 2022.

Saint Paul entre dans une nouvelle dimension d’instances citoyennes



Pour le Maire, «par cet acte, nous initions une nouvelle génération d’instance citoyenne. La Ville a souhaité aller plus loin avec les Conseils des Habitants en dotant pour la 1ère fois ces instances d’un budget dédié. Saint-Paul lance ainsi son 1er budget partagé qui sera en œuvre dès l’installation des Conseils en février prochain».



Associer la population aux projets du territoire



Ville engagée et citoyenne, la commune de Saint-Paul réaffirme la priorité qu’elle accorde à la démocratie de proximité en lançant ses Conseils Des Habitants (CDH).



Les Conseils Des Habitants regroupent toutes les personnes qui souhaitent s’investir dans la vie de leurs quartiers, dans le but de soumettre à la municipalité de nouveaux projets en matière d’aménagement, de cadre de vie ou de cohésion sociale (zone piétonne, aire de jeux, plantations…).



Les projets doivent être d’intérêt général, et non pas servir l’intérêt particulier.



« L’administré a une expérience concrète des usages de la Ville, il en est le principal acteur. Pour la Ville, ces retours d’expériences sont un enrichissement et un éclairage décisif à la prise de décisions »… « C’est aussi un moyen pour la Ville de partager les contraintes et les difficultés parfois rencontrées lors de la mise en œuvre d’un projet. L’expérience partagée permettra aux habitants de mieux comprendre le déroulement opérationnel d’un projet public ».



Un budget partagé exceptionnel de 7 M€



Ces Conseils ne sont pas de simples organes consultatifs,mais bien de véritables espaces de propositions, indépendants et dotés de financements exceptionnels. Tout au long du processus, la mairie accompagnera les membres des Conseils pour faciliter le bon déroulement des réunions.



C’est un budget partagé exceptionnel de 7 millions € qui est engagé sur la période 2022-2026 (soit l’équivalent de 1 million € par Conseil, ou 250 000€ par Conseil et par an).



Cette somme est à destination des 7 Conseils des habitants qui correspondent aux 7 Bassins de vie de la commune (Saint-Paul centre ; Saint-Gilles-les-Bains ; Plateau-Caillou ; La Plaine-Bois-de-Nèfles ; La Saline ; Le Guillaume ; Mafate).



Lancement de l’appel à candidature



Les modalités de candidature et le processus de désignation des membres a été présenté par Mme Martine GAZE, adjointe au Maire déléguée à la démocratie participative.



Une première étape importante va s’ouvrir avec le lancement de l’appel à candidature. Du 10 novembre au 15 décembre 2021, les Saint-Pauloises et les Saint-Paulois sont invités à déposer leur dossier. Les candidatures seront tirées au sort en janvier 2022, pour une installation prévue au mois de février.



LES CONSEILS DES HABITANTS (CDH) EN CHIFFRES



7 Le nombre de bassins de vie et de CDH



30 Le nombre de membres dans chaque CDH



1 Femme/1 Homme Une parité recherchée dans chacun des CDH



1 000 000 En euros, le budget attribué pour chaque CDH (2022-2026)



7 000 000 Soit en euros, le budget total pour 5 années



35 Le nombre de jours pour candidater aux CDH



Comment ça marche ?



Les Conseils Des Habitants sont limités à 30 membres, en respectant le principe de parité ;



Les habitants sont tirés au sort après l’appel à candidature – hormis Mafate où tous les habitants sont membres de droit de leur îlet ;



Chaque habitant ne peut être membre que d’un seul Conseil Des Habitants, celui correspondant à son adresse postale.



Le fonctionnement



Les projets proposés par les membres des Conseils Des Habitants feront l’objet d’une présentation, suivi d’un débat, puis d’un vote ;



Les propositions seront alors transmises aux services de la ville qui les examinera pour une étude de faisabilité (technique, juridique, financière) ;



Une fois validés, la ville lancera la phase de mise en œuvre des projets en lien avec les membres des Conseils Des Habitants.



Qui peut candidater ?



Être majeur(e) ;



Résider dans le périmètre du Conseil Des Habitants où l’on candidate ;



Candidater en ligne sur www.mairie-saintpaul.re ou en Mairie et mairies annexes ;



Du 10 Novembre au 15 Décembre 2021.



Le calendrier



10 Novembre Lancement de l’appel à candidature



15 Décembre Fin du dépôt des candidatures



Janvier 2022 Validation des candidatures et tirage au sort des membres



Février 2022 Installation des Conseils Des Habitants





