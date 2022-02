Politique Lancement du Comité de soutien à la réélection d’Emmanuel Macron à Petite-Ile

Ce samedi a été lancé à Petite-Ile le Comité de soutien à la réélection d’Emmanuel Macron. "Entourés d’hommes et de femmes libres, et au-delà de tout clivage politique, nous faisons ici un choix de société, conscients qu’une action efficace ne peut se construire que dans la confiance et le temps long", déclare Serge Hoarau, président de ce comité. Par N.P - Publié le Samedi 12 Février 2022 à 13:14

Le communiqué de Serge Hoarau, président du comité de soutien :



A 58 jours d’un moment fort de notre démocratie, celle de la rencontre des citoyennes et des citoyens avec les urnes, nous avons lancés ce samedi 29 janvier 2022 notre « Comité de soutien Petite-Ile à la réélection d’Emmanuel Macron 2022 » à la présidence de la République.



Entourés d’hommes et de femmes libres, et au-delà de tout clivage politique, nous faisons ici un choix de société, conscients qu’une action efficace ne peut se construire que dans la confiance et le temps long.



Ces cinq dernières années, l’action du Président de la République aura permis de lutter contre les fractures territoriales, sociales et s’est employé à ;

- Restaurer les marges de manœuvres des collectivités : recettes stabilisées, aide à l’investissement pour permettre la réalisation des équipements publics, des services de proximité à la population tel que les maisons « France Services », …

- Redonner du pouvoir d’achat : pour la première fois en 20 ans une baisse des impôts via la suppression de la taxe d’habitation, le chèque énergie, la prime inflation, la hausse des salaires dans certains secteurs, …

- La mise en place de dispositifs, 1 jeune 1 solution (20 000 contrats aidés pour les jeunes localement), le recrutement de 4000 conseillers numériques pour accompagner la population dans leurs démarches, l’aide à la création de maison de santé, ...

- Soutenir le monde économique pendant la crise COVID notamment avec les PGE, le financement du chômage partiel (1,6 milliards pour La Réunion), …



Pour La Réunion, entre autres ;



- La recentralisation du RSA, acceptée par le gouvernement a permis de redistribuer plus de 50 millions d’euros par an sur différentes actions du quotidien.

- Cinq gros projets portés par des municipalités ont bénéficié de 12,9 millions d’euros.

- 11 communes labellisées « Petite Villes de Demain », 4 labellisées « Action Cœur de Ville » et 2 « Territoires d’Industrie » avec tous les financements qui vont avec.

- Concernant la retraite de nos agriculteurs, cela fait des décennies que c’est un « sujet », Emmanuel Macron a fait de cette augmentation « une réalité », une carrière complète agricole permet désormais d’avoir une retraite de 1036€/mois.



C’est là une liste non exhaustive, nous pourrions également parler de l’Europe, de l’écologie, des lois « Engagement et Proximité », « Climat et Résilience », du projet de loi « décentralisation, déconcentration, différenciations, simplifications (3DS) », …



Nous avons eu pendant cinq ans une relation de proximité, fondée sur un gage de confiance entre l’Etat et les collectivités, premiers maillons des relations avec le public. « Parce que nous voulons un nouveau quinquennat des territoires, nous voulons un second quinquennat d’Emmanuel Macron »



Avec Vous pour La Réunion, Avec Vous pour La France



Serge HOAREAU

Président du Comité de soutien PETITE-ILE





