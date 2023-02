Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Lancement des travaux de redynamisation de Saint-Gilles les Bains 2023 marque le déploiement des premières opérations d’aménagement urbain et paysager engagées à Saint-Gilles-les-Bains pour plus de 11 millions d’euros. Le Programme de Renouvellement Urbain de Saint-Gilles-les-Bains entre en phase opérationnelle.



Un autre enjeu est d’améliorer le cadre de vie à l’intérieur de la station balnéaire et de pacifier les usages entre piétons, vélos et voitures.



LANCEMENT DES TRAVAUX AVEC DES COMMERCES ACCESSIBLES ET OUVERTS

15 février : remplacement du pont de la ravine Carosse et mise en service en mai 2023

Mai 2023 : remplacement du pont de la Ravine Saint-Gilles et mise en service en décembre 2023

Montant de l’opération : 5,3M€

Travaux concentrés sur un temps très court pour limiter les impacts

La circulation sera déviée jusqu’en décembre 2023

Les commerces de Saint-Gilles accessibles et ouverts pendant les travaux

Ces aménagements répondent à des enjeux de sécurité et et à une forte attente de la population et des commerçants

Une passerelle pour permettre aux piétons et aux vélos de cheminer en toute sécurité Retrouvez le plan de circulation ci-dessous.



Le plan de déviation



LES ENTRÉES NORD ET SUD RÉAMÉNAGÉES ET REPENSÉES



En 2023, l’entrée de ville Nord bénéficiera d’un aménagement paysager et urbain. Les travaux lancés le 27 février s’achèveront à la fin 2023. Saint-Gilles se mettra au vert. Création d’un parking de soixante places (dont 3 pour les personnes à mobilité réduite)

Création de bornes de recharge électrique et de places pour stationner les vélos

Plantation de 50 arbres endémiques

Montant de l’opération : 5,46M€





L'entrée Sud de Saint-Gilles-les-Bains sera repensée : Création de cheminements piétonniers

Réorganisation du parking communal

Création de parkings paysagers et places de stationnement supplémentaires

Montant global de l’opération : 4,3 M€



SAINT-GILLES : UN POUMON ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL



À l’instar du centre-ville de Saint-Paul, Saint-Gilles-les-Bains, connaît en 2023 un aménagement urbain et paysager conséquent dans le cadre du PRU qui s’étend sur 13 hectares. Ces travaux permettront de positionner Saint-Paul comme un poumon économique et social. Montant global du PRU : plus de 30 M€

Meilleure connexion du centre-ville au port de plaisance

Création de cheminements piétonniers

Renforcer l’attractivité du centre-ville

