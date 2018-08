Lancement des travaux de rechargement en galets sur le littoral de St-Louis

Les travaux de rechargement en galets sur le littoral de Bel Air ont commencé. Plusieurs épisodes de forte houle en moins d’un an avaient inondé des habitations.



Face à cette menace récurrente, la mairie de Saint-Louis a lancé la première phase de travaux mardi dernier. Ce chantier, qui va durer 5 semaines, consiste à recharger en galets les parties du littoral rongées par la houle, au plus proche des habitations les plus menacées rue des Clapotis. Ces galets avaient servi à la reconstruction du pont par la Région dans le lit de la Rivière St-Etienne.



Au total, une digue de 250m de long sera construite pour un montant de 187 000 avancés par la commune et remboursés par la CIVIS, compétente dans le cadre de la GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et protection contre les inondations).



A terme, la commune souhaite "réaliser des travaux d’infrastructure lourds et conséquents pour pérenniser la sécurité du littoral de St-Louis", indique Gilberte Fidji, conseillère municipale. Une étude sera prochainement lancée par la CIVIS. Cette sécurisation permettra ainsi de "développer l’économie touristique depuis l’étang du Gol jusqu’aux berges de la rivière St-Etienne".



Egalement dans les tuyaux pour la valorisation du quartier: la dépollution progressive de l’étang avec activités nautiques et ludiques. La collectivité compte également démarrer prochainement une l’opération de résorption de l’habitat précaire et indigne.