Lancement des inscriptions à l’École municipale des Sports

Les activités démarrent, elles, le mercredi 19 août 2020. Slackline, badminton, danse, natation, multisports, jeux d’opposition, expression corporelle, trampoline, escalade, sports de beach, gym…



Ces séances se tiendront dans plusieurs zones de la commune (le site de beach du front de mer, la Plaine, le CREPS, la piscine de Saint-Paul).



Elles vont se dérouler les mercredis de 8 à 12 heures et de 13 à 16 heures. Les parents doivent choisir l’un de ces deux créneaux horaires.



Les inscriptions se déroulent au service des Sports de la Ville. Plus d’informations au 02 62 34 49 34.



Pour inscrire vos marmailles, il faudra fournir :



- La fiche d’inscription remplie

- Deux photos d’identité

- Une attestation d’assurance extra-scolaire ou de responsabilité civile

- La cotisation annuelle de 54 euros (année scolaire)

- Un certificat médical de moins de trois mois

- Un justificatif de domicile ou un certificat de scolarité

