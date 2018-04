Lancement des festivités du nouvel an tamoul à Saint-Paul

Comme chaque année, la Ville de Saint-Paul se met en cette période aux couleurs du nouvel an tamoul. Deux temps forts sont programmés pour porter en lumière la richesse de cette culture. En effet, du 11 au 27 avril, la Maison Serveaux accueille une exposition du Bharatanatyam par Oumarani Kanane présentant la danse du Tamil Nadu.



Viendra ensuite la célébration du nouvel an tamoul, samedi 14 avril, à Lespas Leconte De Lisle où, dés 15h, le public pourra découvrir le bal tamoul en créole. Cet art ancestral met en valeur une pièce théâtrale où musique, narration et danse sont en osmose pour retracer la mythologie indienne, de l’histoire sacrée de Ramayana Baldron, l’une des formes de Vishnou, dieu de la trinité indienne.



Conté en créole, le bal tamoul exprimé sous cette forme permet de valoriser un art ancestral et de l’amener dans les écarts du territoire sur tout le long de l’année dans le cadre du 170ème anniversaire de l’abolition de l’esclavage.



Une après-midi plongée dans la culture tamoule qui met également à l’honneur « la femme tamoule dans la société réunionnaise » à travers des conférences-débats animés par trois femmes : une artiste, Oumani Kanane, une historienne, Michelle Marimoutoo, et une représentante du milieu associatif, Marie-Isabelle Sabrina Latchimy. Une volonté de rendre hommage aux militantes culturelles, de les remercier pour leur implication dans notre société et de valoriser leur réussite professionnelle et personnelle.



Un spectacle de danse intitulé « Tamil Vibe » produit par Vijai’s production number one clôturera à 20h ce voyage au mille et une couleurs.



La ville souhaite construire l’avenir tout en préservant les différentes cultures et fêtes cultuelles qui contribuent à la richesse de ce territoire. Il est bon de rappeler que nous possédons un trésor infini que nous ne devons jamais oublier de faire vivre ou revivre. Meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité à toute la communauté Tamoule. Pouttandou Vajtoukal !