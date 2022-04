Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Lancement des expérimentations ISOPOLIS





Ce modèle repose sur 3 objectifs :

Renforcer les capacités de résilience territoriale de La Réunion

Renforcer les capacités de résilience individuelle des Réunionnais

Mobiliser la population réunionnaise autour des enjeux sociétaux



Maya CESARI : "Le temps est venu de bâtir pour notre île un nouveau modèle de développement qui sera plus solidaire, plus équitable et plus soucieux de notre environnement. L’épanouissement humain érigé en priorité, c’est le fil de notre action régionale. Dans une société guidée par l’individualisme et l’hyperproductivité, la finalité d’Isopolis est de remettre l’humain au cœur du fonctionnement de la société. Il est primordial à nos yeux que la collectivité régionale retrouve un rôle central, fédérateur des acteurs du changement engagés dans la nécessaire transformation sociétale de notre territoire. Nous pensons que les territoires doivent avoir les moyens d’être plus dynamiques et de bénéficier d’une plus grande adaptation des politiques publiques à la diversité de leurs situations vécues..." ISOPOLIS est un projet d’expérimentation territoriale porté par l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD). L’objectif est de soutenir la transformation du modèle sociétal réunionnais vers un modèle plus viable qui se repose sur la résilience individuelle des Réunionnais.es et la résilience territoriale et collective.Ce modèle repose sur 3 objectifs :Renforcer les capacités de résilience territoriale de La RéunionRenforcer les capacités de résilience individuelle des RéunionnaisMobiliser la population réunionnaise autour des enjeux sociétauxMaya CESARI : "Le temps est venu de bâtir pour notre île un nouveau modèle de développement qui sera plus solidaire, plus équitable et plus soucieux de notre environnement. L’épanouissement humain érigé en priorité, c’est le fil de notre action régionale. Dans une société guidée par l’individualisme et l’hyperproductivité, la finalité d’Isopolis est de remettre l’humain au cœur du fonctionnement de la société. Il est primordial à nos yeux que la collectivité régionale retrouve un rôle central, fédérateur des acteurs du changement engagés dans la nécessaire transformation sociétale de notre territoire. Nous pensons que les territoires doivent avoir les moyens d’être plus dynamiques et de bénéficier d’une plus grande adaptation des politiques publiques à la diversité de leurs situations vécues..."





Dans la même rubrique : < > La Présidente de Région Huguette Bello s’est rendue au lycée Antoine de Saint-Exupéry des Avirons à la rencontre des lycéens Assises des Violences Sexuelles