Lancement des ateliers "lékritir Kréol" pou fane zot fonnkèr

Un zeste de « fantézi dan zot fonnkèr »

Inskri aou vitman pou lo bann zatelié !

Quand et Où ?

5 ateliers répartis sur les 5 communes du TCO : le 15 octobre 2022 à L’Alambic (Trois-Bassins) avec Eric NAMINZO

le 22 octobre 2022 à La Médiathèque Héva (La Possession) avec Gaël VELLEYEN

le 23 octobre 2022 à Kazkabar (Saint-Paul) avec Gaël VELLEYEN

le 29 octobre 2022 à La Médiathèque Baguett’ (Saint-Leu) avec Essanam

le 5 novembre 2022 au Théâtre sous les arbres (Le Port) avec Essanam Horaires : De 9h à 12h et de 13h30 à 16h30



Pour qui ? Toute personne sachant s’exprimer et/ou comprendre le créole réunionnais

Habitants des communes du territoire de la côte Ouest (La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu), vous souhaitez apprendre ou parfaire vos écrits ? Inscrivez-vous aux ateliers proposés par l’ Ecole Artistique Intercommunale de l’Ouest (EAIO).Ces ateliers sont organisés dans le cadre du concours d’écriture « In fonnkèr pou mon komune », lancé depuis le 8 octobre pour se finir le 8 novembre prochain, sur tout le territoire de la côte Ouest.Le tout premier atelier d’écriture s’est tenu ce samedi 15 octobre à l’Alambic (Trois-Bassins). Les participants ont pu explorer l’univers de la langue créole. Ils pourront aussi transmettre leur fonnkèr sur contact@eaio.re Entre subtilités, expressions créoles, découverte de mots oubliés, ces ateliers gratuits et ouverts à tout public (à partir de 8 ans), sont animés par nos fonnkézer Eric NAMINZO, ESSANAM, Gaël VELLEYEN. Ils vont vous donner envie de « mèt an valèr zot komune », de connaître encore plus et d’être fiers de nout’ kréolité. Inscrivez-vous vite ! Le nombre de places est limité !Pour plus d’informations, cliquez ici