Lancement des Trophées agro-écologie 2018





Le ministère de l'agriculture et de l'alimentation, avec le soutien de la Caisse Nationale du Crédit agricole, organise le concours régional des Trophées de l'agro-écologie 2018. Ce concours récompense l'action d'agriculteurs et d'agricultrices en faveur d'une agriculture exemplaire au regard de la triple performance : économique, environnementale et sociale.Deux catégories de prix composent le concours : le "Grand prix de la démarche collective" qui souligne l'action collective des agriculteurs et agricultrices engagés dans l'agro-écologie (en lien avec les GIEE reconnus) et le "Prix de l'innovation" ouvert à tout exploitant agricole, individuel ou sous forme sociétaire particulièrement innovant dans ses pratiques agro-écologiques.Les élèves volontaires des lycées agricoles pourront s'impliquer dans cette démarche : ils seront amenés à enquêter sur les exploitations ayant concouru au prix de l'innovation et à compléter les dossiers des exploitants candidats apportant ainsi une contribution à la valorisation de la candidature. Ce sera l'occasion pour ces élèves de se familiariser concrètement avec les pratiques innovantes de terrain dont l'objectif s'inscrit pleinement dans le plan "Enseigner à produire autrement".Un jury régional, réunissant en particulier des représentants du monde agricole et des personnalités qualifiées, distinguera les lauréats de La Réunion. La désignation des lauréats aura lieu en décembre 2018. Les démarches retenues au niveau régional seront ensuite soumises à un jury national pour une remise des prix en avril-mai 2019.Les dossiers de candidatures doivent être adressés avant le 30 juin 2018 par courrier à : Direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DAAF) de La Réunion, Service territoire et innovation, boulevard de la Providence, 97489 Saint-Denis cedex, ou par courriel : sti.daaf974@agriculture.gouv.fr





