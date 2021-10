Lancement de trois appels à projets dans le cadre du Plan Agripéi 2030

A la structuration de la filière PAPAM, au travers de la mise en place d’une plateforme d’informations dématérialisée,

A la production de dispositifs de piégeage de mouches dans le cadre d’ateliers d’insertion,

A la construction d’un observatoire de la filière BIO locale, au travers de la mise en place d’une plateforme d’informations dématérialisée.

La date limite de réception des projets est fixée au 5 novembre 2021

Les appels à projets

Appel à projet départemental en faveur de la création d’une plateforme d’information et d’échanges dématérialisée pour le développement de la filière PAPAM Réunion

Appel à projet départemental en faveur de la création d’un atelier chantier d’insertion pour la fabrication d’augmentoriums, dans le cadre de la gestion de la mouche des fruits à La Réunion

Appel à projet départemental en faveur de la création d’une plateforme d’information et d’échanges dématérialisée du BIO et de l’agroécologie à La Réunion

Contact

La collectivité départementale, compétente en matière agricole, marque, au travers de son plan d’actions AGRIPéi 2030, une volonté affirmée d’accompagner le développement des exploitations et des productions locales.C’est en particulier le cas de la filière PAPAM (Plantes A Parfums Aromatiques et Médicinales), eu égard à la nécessité de structurer cette filière émergente, maiségalement de la filière BIO réunionnaise dont l’essor et l’ambition importante nécessitent d’y consacrer un plan d’actions spécifiques.Par ailleurs, la question de la résilience des productions réunionnaises aux risques environnementaux et sanitaires constitue également une priorité importante, en particulier pour les productions végétales affectées depuis plusieurs années par la mouche des fruits.Ainsi la collectivité départementale lance 3 appels à projets destinés :DEPARTEMENT DE LA REUNIONDirection de l’Agriculture et de l’EauService de Développement et de Diversification AgricoleCellule de Projets des Filières Agricoles50 TER QUAI OUEST - 97400 SAINT DENISContact téléphonique : 0262 59 77 87 / 0692 97 45 74 - courriel : daee.sdda.cpfa@cg974.fr