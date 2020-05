Société Lancement de la version Beta d'Alertanoo, l'appli réunionnaise alternative au contact tracing

Alertanoo est une application de "notification d’exposition" au Covid19. L'appli se positionne comme une alternative au contact tracing, grâce à l’enregistrement des croisements entre applications détenues par les utilisateurs et en respectant les données personnelles. 100.000 personnes pourront télécharger cette version Beta de l’application pour les téléphones Android. La publication de la version 1 suivra cette période de test à grande échelle. Par A.D - Publié le Lundi 25 Mai 2020 à 14:45 | Lu 215 fois





La version Beta d’Alertanoo est disponible en téléchargement dès aujourd’hui pour les téléphones Androïd. Cette application, portée par le collectif Ansamb , permet grâce à l’enregistrement des croisements entre applications détenues par les utilisateurs de notifier à l'utilisateur une possible exposition au Covid-19. Les concepteurs d’Alertanoo ont limité l’application à la seule "fonction d’alerting" et mettent en avant "une approche citoyenne, la moins intrusive possible".

Comment ça marche ? Imaginons ainsi que vous vous rendiez au supermarché. Toutes les applications Alertanoo des personnes que vous croisez et qui se tiendront plus de 10 minutes à vos côtés à moins de 5 mètres, enregistreront l’identifiant crypté de votre application grâce au bluetooth activé entre les téléphones. Si par la suite vous êtes testés positifs, c’est votre médecin qui vous délivrera un code de déverrouillage de votre application. Toutes les personnes que vous avez croisées au cours de vos courses, seront prévenues à votre initiative sans pour autant connaître votre identité. Les personnes qui vous ont croisées recevront une notification d’alerte sur leur application avec un message les invitant à contacter leur médecin traitant en vue d’un dépistage.



L'application ne géolocalise pas, ignore le numéro de téléphone, l'e-mail ou encore l'identité et l'état de santé de son utilisateur. Elle fonctionne grâce au bluetooth.



Alertanoo supprime par ailleurs les listes d’identifiants d’applications enregistrées sur le téléphone de l’utilisateur au bout de 21 jours glissants. La liste des identifiants de ses cas contacts est supprimée du serveur central dès que ceux-ci sont alertés de leur possible contamination.



Le lancement définitif est prévu dans les prochains jours. "Cette bêta publique est l’occasion de démontrer l’engagement du collectif Ansamb en faveur du respect de votre vie privée et de la Réglementation Européenne de Protection des Données (RGPD). Les Conditions Générales d’Utilisation et la Politique de Confidentialité qui s’appliquent à cette bêta publique sont strictement identiques à la version finale de l’application", indique le collectif.





