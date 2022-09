Lancement de la semaine européenne du développement durable au lycée professionnel Léon de Lépervanche

Le communiqué :



A l’aide de la communauté éducative et de nos partenaires, TCO, MGEN, GRAND PORT MARITIME, L’OFFICE DE L’EAU, RUNEO, LA DMSOI et Le PARC NATIONAL,

des conférences ainsi que différents ateliers autour des objectifs de l’EDD (le changement climatique, le recyclage, le gaspillage alimentaire, l’eau ,l’énergie, la biodiversité, la pêche durable) .. seront proposés sur toute la semaine aux lycéens.

Cette manifestation est l’occasion de donner à voir, à travers des initiatives émanant de la communauté éducative, que nous pouvons tous être acteur d’un développement durable et solidaire.



PARMIS NOS DIFFERENTES ACTIONS DES MOMENTS FORTS :

LUNDI 3/10: Conférence sur l'eau avec l'OFFICE DE l'EAU+ Ateliers de sensibilisation sur l'eau

MARDI 4/10: conférences avec LE PARC NATIONAL/ramassage des déchets avec LA DIRECTION DE LA MER SUD OECEAN OCEAN INDIEN- conférence ET LACHER DE PETREL AVEC LE GRAND PORT MARITIME.

JEUDI 6/10: participation A UN CHANTIER CITOYEN DE LUTTE CONTRE LES ESPECES INVSASIVES EN PARTENARIAT AVEC LE PARC NATIONAL au MAIDO /Ateliers autour du ZARDIN DE LEON/ateliers SUR L'EAU et sur le recyclage.



VENDREDI 7/10: Conférence sur la BIODIVERSITE et les ESPECES INVASIVES avec le PARC NATIONAL, ateliers autour du ZARDIN de LEON, recyclage, TAAF et pêche durable ,sensibilisation sur la biodiversité et le changement climatique.