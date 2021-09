Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Lancement de la semaine Européenne du Développement Durable Ce jeudi 16 septembre a eu lieu le lancement officiel de la Semaine Européenne du Développement Durable (SEDD). Dans l’hémicycle du palais de La Source, étaient présents : Jean-Pierre CHABRIAT, Conseiller Régional, délégué à l’Enseignement supérieur, recherche et transition énergétique, Cyril MELCHIOR, Président du Département de La Réunion, Éric FERRERE, Président du Parc national de La Réunion, Chantale MANES-BONNISSEAU, Rectrice de l’Académie et Jacques BILLANT, Préfet de La Réunion.

La Semaine Européenne du Développement Durable se tient du 18 septembre au 8 octobre 2021, avec pour objectif la promotion de la transition écologique à travers la valorisation d’actions locales et la sensibilisation du public au développement durable. Durant toute cette période, plusieurs actions seront menées sous le signe du quotidien. Le but étant de faire en sorte que le développement durable devienne un geste de tous les jours.



Durant cette séance, une remise de prix a été décernée aux lauréats du concours de dessin. S’en est suivie une présentation des eco-délégués du lycée Victor Schoelcher à Saint-Louis. Enfin, 4 porteurs de projets ont pu présenter leurs initiatives en faveur du développement durable.



"Le développement durable, c’est une mobilisation de tous les instants. Nous avons tout un chacun cette impérieuse nécessité d’agir au quotidien pour un développement plus solidaire et plus respectueux de notre environnement.

Aujourd’hui, les questions sur l’environnement sont au coeur de chaque projet. La mobilisation de tous les acteurs et de tous les citoyens est nécessaire pour un développement harmonieux et durable de notre territoire. La Réunion possède une magnifique biodiversité. Notre île regorge de trésors. Elle est une terre pour imaginer et préparer l’excellence environnementale de demain. C’est en ce sens que la Région Réunion s’engage. Nous souhaitons promouvoir l’apprentissage des métiers autour de l’économie circulaire et de la gestion et du traitement des déchets.

La Région Réunion accompagnera notre île sur le chemin de l’autonomie alimentaire et énergétique et sur la décarbonation des transports. En matière d’autonomie énergétique, la Présidente de Région Huguette BELLO souhaite le déploiement de toits solaires électriques individuels ou collectifs."

