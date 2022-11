Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Lancement de la révision du Contrat de Plan Régional de Développement des Formations et de l’Orientation Professionnelles (CPRDFOP) Ce mardi 8 novembre au MOCA à Montgaillard, la Présidente de Région, Huguette BELLO, accompagnée des Vice-Présidentes Lorraine NATIVEL, Karine NABENESA et Céline SITOUZE, ainsi que les Conseillers Régionaux Evelyne CORBIÈRE et Jean-Bernard MARATCHIA, a assisté à un séminaire interne pour le lancement de la révision du Contrat de Plan Régional de Développement des Formations et de l’Orientation Professionnelles (CPRDFOP).

Depuis la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et au dialogue social, la Région Réunion obtient la compétence pour l’élaboration d’une stratégie régionale de développement des formations et de l’orientation professionnelles, qui prend la forme du « Contrat de Plan Régional de Développement des Formations et de l’Orientation Professionnelles » (CPRDFOP). Il est élaboré pour anticiper les besoins de La Réunion au cours des prochaines années en termes de compétences et de formations et répondre aux attentes du monde économique au regard des métiers en tension et métiers porteurs en lien avec les mutations socio-économiques observables et prévisibles.



« L’Éducation et la Formation sont au cœur des priorités de la mandature régionale. Dans une région où le taux de chômage est de 21%, soit deux fois et demie supérieure à la France continentale, offrir des formations plus nombreuses et plus adaptées aux besoins de notre territoire et permettre à chaque Réunionnais .ses de s’insérer rapidement et durablement dans le monde du travail doit faire partie des priorités de notre action. La formation professionnelle doit de nouveau être investie à la hauteur de l’enjeu et de l’impact qu’elle peut avoir tant sur la vie des personnes qui en bénéficient que sur le développement de notre territoire. En se fixant le double objectif, d’une part, de réaliser l’analyse des besoins du territoire regional en matière d’emploi, de compétence et de qualification en tenant compte des objectifs de développement économique et, d’autre part, de proposer la programmation des actions de formation professionnelle des jeunes et adultes, le CPRDFOP est un document stratégique pour la collectivité régionale. Cela permettra à la collectivité de reprendre son rôle de cheffe de fil de la Formation Professionnelle et de l’Orientation sur le territoire. Il s’inscrit dans le prolongement du projet de mandature. Les deux premiers axes de ce projet, le développement humain et économique, reposent sur un investissement massif de la formation dans le développement des compétences afin de favoriser la réussite des jeunes et des publics fragiles, mais aussi des entreprises locales. Ce Contrat de Plan Régional de Développement des Formations et de l’Orientation Professionnelles devra s’articuler avec les autres schémas régionaux tant il est de notre devoir de mettre en place une politique globale et cohérente au profit de La Réunion. Plus que jamais, la Région Réunion a besoin d’inscrire son action dans une stratégie de long terme. Nous avons le devoir de produire l’avenir de La Réunion en formant nos jeunes. Le CPRDFOP doit s’élaborer en fonction de certains principes élémentaires tels que le principe de réalité, de qualité et de cohérence. Nous devons relever la tête et regarder l’horizon de plusieurs années et mettre en place une véritable gestion prévisionnelle des compétences territoriales afin d’adapter nos schémas de formations à ce que seront nos besoins dans quelques années. La Région Réunion est de retour au premier plan des politiques de formation sur notre territoire. »

Huguette BELLO, Présidente de la Région Réunion





