Communiqué Lancement de la nouvelle enquête Histoire de vie et Patrimoine (HVP)

L’Insee lance la nouvelle enquête Histoire de vie et Patrimoine (HVP). À La Réunion, plus de 200 ménages sont concernés. Par N.P - Publié le Mardi 13 Juin 2023 à 09:01

Le communiqué :



Le 12 juin 2023, l’Insee lance la nouvelle enquête Histoire de vie et Patrimoine (HVP) : 17 000 ménages seront enquêtés en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer (hors Mayotte). À La Réunion, plus de 200 ménages sont concernés.



Cette enquête interroge les ménages sur leurs biens immobiliers, financiers et professionnels, et sur leur endettement ; ainsi que sur leur histoire personnelle (héritages et donations, formation du ménage, carrière professionnelle). Elle s’inscrit dans un cadre européen.



Pourquoi cette enquête ? Elle permet de comprendre de quelle façon se constitue et se transmet le patrimoine, de mesurer les inégalités de patrimoine et d’améliorer la connaissance sur la répartition de la richesse en France. Elle se déroule désormais tous les trois ans et de façon synchronisée dans les pays membres du réseau européen, afin de pouvoir réaliser des comparaisons internationales.



L’Insee produit les données de l’enquête en partenariat avec la Banque de France, afin de renseigner la partie française du dispositif d’harmonisation des enquêtes sur le patrimoine piloté par la Banque centrale européenne, le Household Finance and Consumption Survey (HFCS).



Un échantillon de logements tirés au sort



Pour disposer de résultats représentatifs de l’ensemble des ménages résidant en France, il n’est pas nécessaire d’interroger chaque ménage. Cela prendrait trop de temps et coûterait trop cher. Un échantillon de logements est donc tiré au sort aléatoirement. Depuis 2014, l’enquête prend la forme d’un panel : les ménages interrogés une première fois sont par la suite réinterrogés trois fois (sur un cycle total de neuf ans), afin de comprendre les évolutions de leur patrimoine au cours du temps.



Des données anonymes et des réponses protégées



La collecte est placée sous la responsabilité de l’Insee. Cette enquête est reconnue d’intérêt général et de qualité statistique à caractère obligatoire. Les réponses seront confidentielles, comme pour toutes les enquêtes menées par l’Institut.



Quelques chiffres et publications issus de la dernière enquête HVP (2020-2021)



- 61 % des ménages possèdent du patrimoine immobilier en 2021

- 74 % des ménages possèdent un livret A en 2021, ce qui en fait le produit préféré des Français

- Le patrimoine est très inégalement réparti : en 2021, les 50 % des ménages les mieux dotés possèdent 92 % du montant total de patrimoine brut

- En 2021, l’immobilier représente 62 % du patrimoine brut de l’ensemble des ménages, tandis que les actifs financiers en représentent 21 % et les actifs professionnels 11 % (le reste étant constitué des meubles, véhicules, bijoux…).



Publications produites à partir de ces données



« La composition du patrimoine des ménages évolue peu à la suite de la crise sanitaire »

« Début 2021, 92 % des avoirs patrimoniaux sont détenus par la moitié des ménages »



Les enquêtes de l’Insee



L’Insee consacre des moyens importants pour obtenir des estimations fiables et précises de ses indicateurs. Les données sont obtenues soit par des enquêtes à grande échelle auprès des ménages et des entreprises, soit via le recueil de données administratives. Les enquêtes comme HVP permettent d’observer l’évolution des comportements économiques et sociaux des ménages et des personnes.



Le calendrier des enquêtes auprès des particuliers pour 2023 et 2024 :



