Lancement de la construction du 1er Data center de l’île au Port

Pour le président du TCO, Emmanuel Séraphin, l’installation de cet équipement dans l’Ouest, « permettra également de faire rayonner La Réunion, à travers le monde, et d’essayer d’être un vecteur au niveau national… Situé dans l’Ecocité, Omega 1 est un investissement au cœur du TCO, qui accueille déjà 42 % des entreprises de l’île. Ce projet entre pleinement dans l’innovation voulue pour notre territoire et c’est important que chacun puisse participer et construire cette Réunion numérique, cette Réunion du futur ».

Oméga 1, une solution de niveau international dans le domaine de l’hébergement des données

Spécialisé dans le secteur d’activité du traitement de données, hébergement et activités connexes, Omega 1 est le premier équipement de ce type à La Réunion. Il offrira aux entreprises réunionnaises des solutions sécurisées et professionnelles d’hébergement de données, sur le territoire de la côte Ouest.Ce centre de données ultra sécurisé, construit par Oceinde , sera ouvert à toutes les entreprises locales, internationales, ainsi qu’aux organismes publics et gouvernementaux.Installé dans la ville du Port, il sera au cœur de la zone d’activités économiques et industrielles historique de l’île.La commune qui accueille 5 530 entreprises, héberge également l’unique port industriel de l’île : le port de la Pointe des Galets. Elle est une des seules communes françaises à cumuler les cinq fonctions de gare maritime, port de commerce, base navale, port de plaisance et port de pêche.Ancré dans son territoire et connecté aux réseaux internationaux, Omega 1 va permettre d’augmenter encore l’ouverture de La Réunion vers le monde.Conçu selon une approche environnementale, reposant sur l’aménagement végétal du lieu pour lutter contre les îlots de chaleur, Oméga 1 accompagne la croissance des usages numériques des acteurs du territoire. L’offre de services proposée répond aux besoins des entreprises locales et internationales, ainsi qu’aux organismes publics et gouvernementaux en matière d’hébergement, de connectivité et de services.+ d’infos : Dossier de presse Océinde – Oméga 1