Rubrique sponsorisée Lancement de la concertation préalable : Prolongement de l’axe mixte - Boulevard de Cambaie - Saint-Paul

Par La Région Réunion - Publié le Lundi 9 Novembre 2020 à 17:44 | Lu 158 fois



Un projet porteur de solutions pour les déplacements

Livré en 2003, l’Axe mixte entre aujourd’hui dans une nouvelle phase opérationnelle avec son prolongement entre Cambaie et Savanna.



La Région Réunion maître d’ouvrage du projet est en charge de la conception et de la construction du prolongement de l’Axe mixte qui contribuera à l’amélioration des modes de déplacements des Réunionnais.



La commune de Saint-Paul et le TCO y sont associés pour veiller à la prise en compte des enjeux, besoins et atouts du territoire.



Le projet répondant aux besoins en déplacements du territoire, la Région Réunion souhaite recueillir les contributions des Réunionnais. La concertation préalable qui se déroule du 9 novembre au 18 décembre 2020 est une étape clé dans la vie du projet d’aménagement. Elle vise à présenter le projet et à associer le public à la définition de ses grands principes d’aménagement. Celle-ci se déroulera de manière concomitante à la concertation préalable à dédiée au projet d’Écoquartier Cambaie – Oméga, porté par le TCO.



POURQUOI PROLONGER L’AXE MIXTE ?

Unique voie de liaison entre Cambaie et Savanna, la RN1 supporte aujourd’hui tous les types de déplacements. Ainsi, la portion de route nationale située entre Saint-Paul et La Possession est l’une des plus saturée de l’île accueillant 90 000 véhicules en moyenne par jour.



La congestion que doit supporter la RN1 et les échangeurs la desservant conduit, d’une part à des situations accidentogènes et, d’autre part, nuit à l’attractivité des transports en commun souvent bloqués dans les bouchons.



Par ailleurs, le quartier Jacquot et la zone de loisirs (cinéma de Cambaie, Parc des expositions) connaissent une situation d’enclavement liée à la présence d’un radier submersible et sont difficilement accessibles autant en voiture qu’en transport en commun. Concertation préalable du public :

Du 9 novembre au 18 décembre 2020

- Voir toutes les informations sur la concertation

DONNEZ VOTRE AVIS !



Le projet de prolongement de l’Axe mixte vise à faciliter les échanges entre Saint-Paul et Le Port et à améliorer la performance, et donc l’attractivité, des transports en commun. L’accessibilité du quartier Jacquot et de la zone de loisirs sera renforcée. L’intermodalité est la clé du projet qui prévoit la cohabitation de tous les modes de déplacement, des bus aux voitures en passant par les vélos et les piétons. Livré en 2003, l’Axe mixte entre aujourd’hui dans une nouvelle phase opérationnelle avec son prolongement entre Cambaie et Savanna.La Région Réunion maître d’ouvrage du projet est en charge de la conception et de la construction du prolongement de l’Axe mixte qui contribuera à l’amélioration des modes de déplacements des Réunionnais.La commune de Saint-Paul et le TCO y sont associés pour veiller à la prise en compte des enjeux, besoins et atouts du territoire.Le projet répondant aux besoins en déplacements du territoire, la Région Réunion souhaite recueillir les contributions des Réunionnais.. Elle vise à présenter le projet et à associer le public à la définition de ses grands principes d’aménagement. Celle-ci se déroulera de manière concomitante à la concertation préalable à dédiée au projet d’Écoquartier Cambaie – Oméga, porté par le TCO.Unique voie de liaison entre Cambaie et Savanna, la RN1 supporte aujourd’hui tous les types de déplacements. Ainsi, la portion de route nationale située entre Saint-Paul et La Possession est l’une des plus saturée de l’île accueillantLa congestion que doit supporter la RN1 et les échangeurs la desservant conduit, d’une part à des situations accidentogènes et, d’autre part, nuit à l’attractivité des transports en commun souvent bloqués dans les bouchons.Par ailleurs, le quartier Jacquot et la zone de loisirs (cinéma de Cambaie, Parc des expositions) connaissent une situation d’enclavement liée à la présence d’un radier submersible et sont difficilement accessibles autant en voiture qu’en transport en commun.Le projet de prolongement de l’Axe mixte vise à faciliter les échanges entre Saint-Paul et Le Port et à améliorer la performance, et donc l’attractivité, des transports en commun. L’accessibilité du quartier Jacquot et de la zone de loisirs sera renforcée. L’intermodalité est la clé du projet qui prévoit la cohabitation de tous les modes de déplacement, des bus aux voitures en passant par les vélos et les piétons.



Un projet de mobilité qui s’inscrit dans son environnement

Les déplacements des Réunionnais, un enjeu régional



La Région Réunion oeuvre pour le développement des mobilités durables en promouvant les nouvelles façons de se déplacer et la combinaison des différents modes de déplacement (covoiturage, modes-doux, transports en commun ...).

Avec 2,5 millions de déplacements chaque jour, les principales infrastructures routières de l’île sont aujourd’hui saturées. Le développement de l’intermodalité sur l’Axe mixte permettra de nouvelles alternatives à la voiture, via l’attractivité des transports en commun et les mobilité actives.



L’AMÉLIORATION DES DÉPLACEMENTS POUR LES USAGERS



- Le prolongement de l’Axe mixte permettra une connexion directe entre les centres-villes de Saint-Paul et du Port.



- Un parcours entièrement dédié aux bus entre Le Port et Saint-Paul permettra un gain de temps et de confort aux usagers en transports en commun, lesquels n’auront plus à emprunter la RN1 saturée.



- Une large place sera dédiée aux modes actifs (vélos, piétons, etc.) avec des zones confortables et sécurisées (Voie Vélo Régionale). Par ailleurs, l’Axe mixte constituera également un carrefour des mobilités puisqu’il accueillera un pôle d’échanges multimodal à destination des vélos, bus, voitures, 2 roues et piétons.



DES AMÉNAGEMENTS PENSÉS DANS LE RESPECT DES MILIEUX HUMAINS ET NATURELS



L’aménagement paysager proposé met en scène les différentes strates végétales de la ville tropicale favorisant le confort bioclimatique, la régulation des eaux pluviales et le stockage de l’eau, la biodiversité et un système planté géré dans une démarche écologique.



Des mesures pour protéger des milieux naturels présents sur la zone



Le projet d’Axe mixte s’inscrit dans un environnement dense et d’une richesse remarquable puisqu’il traverse à la fois une zone urbaine abritant des habitations et des activités de loisirs et la ravine la Plaine ainsi que son embouchure sur l’Etang de Saint-Paul classé Réserve Naturelle Nationale et Zone humide d’importance internationale. Les enjeux environnementaux sont donc à la fois liés au milieu naturel et au milieu humain.



Le recalibrage de la Ravine La Plaine pour réduire le risque d’inondation



Les travaux d’aménagements de l’axe mixte s’accompagneront du recalibrage de la ravine La Plaine qui est aujourd’hui source d’inondations pour les riverains du quartier lors des épisodes de fortes précipitations.

L’aménagement de la ravine permettra d’une part de réapproprier un espace végétal au coeur de la ville et d’autre part de réduire partiellement la vulnérabilité du quartier aux inondations.



Un projet de mobilités futures



Afin de contribuer à l’amélioration du quotidien des Réunionnais, le prolongement de l’Axe mixte constituera le support de grands projets de mobilité et d’aménagements urbains futurs.

Il permettra la création de nouvelles liaisons avec les mi-pentes : nouveaux ponts à Savanna et au CHOR, mais également des évolutions des voies de bus vers un système ferré pouvant accueillir à terme le Run Rail et le Tram’Ouest du TCO.



La complémentarité des enjeux de mobilité et d’aménagement urbain



Le renforcement de l’accessibilité de la Plaine de Cambaie ouvre de nouvelles perspectives de développement urbain sur cette vaste plaine littorale. Celle-ci devrait notamment accueillir le projet d’Écoquartier Cambaie-Oméga porté par le TCO dans le cadre de l’Écocité, et dont l’aménagement de l’Axe mixte constitue un prérequis indispensable. Ce projet d’Écoquartier fait également l’objet d’une concertation préalable organisée par le TCO selon les mêmes dates, du 9 novembre au 18 décembre, afin de donner aux habitants une vue d’ensemble et cohérente des projets d’aménagement et de mobilité du territoire.

Concertation préalable du public :

Du 9 novembre au 18 décembre 2020

- Voir toutes les informations sur la concertation

DONNEZ VOTRE AVIS ! Du 9 novembre au 18 décembre 2020



Publicité Publicité