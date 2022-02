Communiqué "Lancement de la campagne des Jeunes avec Macron 974"

Voici le communiqué des Jeunes avec Macron 974 : Par NP - Publié le Lundi 28 Février 2022 à 18:58

À la suite de la nomination de Matthias Dassot, en tant que référent des JAM 974, le vendredi 25 février 2022, à Sainte-Marie, s’est tenue une première rencontre avec les militants du mouvement. Un événement qui marque le lancement de la campagne des Jeunes avec Macron 974.



Une soixantaine de personnes, dont une trentaine de jeunes étaient réunis à l’Auberge Robert dans le quartier de Piton Fougère à Sainte-Marie, dans le but d’échanger autour des propositions portées par les Jeunes avec Macron pour les prochaines présidentielles. Aussi, à l’ordre du jour, une relecture du bilan présidentiel sur les différentes actions en faveur des jeunes (repas du CROUS à 1€, 1 Jeune 1 Solution, etc…)





De plus, cette rencontre marque le lancement de la campagne d’affichage des Jeunes avec Macron 974. De cette rencontre en est ressorti plusieurs points :

- Les problématiques que rencontrent les jeunes, notamment sur le volet de l’emploi et de l’insertion et du plan 1 Jeune 1 Solution.

- La mise en avant du dispositif du contrat d’engagement qui démarre le 1 mars, pour les jeunes les plus démunis.

- Des réflexions exprimant la volonté des jeunes à s’engager auprès d’Emmanuel Macron



Pour Matthias Dassot, référent local du mouvement : “Mon engagement auprès d'Emmanuel Macron traduit l'importance que nous devons prendre, nous, les jeunes, dans la construction de l'avenir de La Réunion. Il est important de mettre en avant le bilan du gouvernement, d’autant plus qu’il est favorable. Il faut aussi souligner la volonté des jeunes réunionnais à s’engager en politique, autour des valeurs progressistes qu’incarne le président de la République.”







