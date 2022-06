Revenir à la Rubrique CASUD Lancement de la campagne d'inscription aux transports scolaires de la CASUD





La CASUD, dans une démarche de préservation environnementale propose une démarche en ligne afin d’éviter les files d'attente, de raccourcir les délais et surtout pour imprimer le moins possible de documents papiers.



Ainsi, du 15 juin au 15 juillet 2022, les administrés peuvent se rendre sur le site



- Attestation de scolarité. À fournir au plus tard le 30 septembre de l'année en cours.

- Le réglementaire intercommunal des transports scolaires. Daté et signé par le responsable légal.

- 1 photo d’identité.

- 1 attestation de prise en charge pour les maternelles.

- 1 copie de l’attestation de la CAF de moins de 3 mois ou le dernier avis d’imposition.



L'abonnement sera payable en 1 ou 4 fois via un espace sécurisé. La carte sera ensuite envoyée aux familles par la poste.



La CASUD rappelle également aux administrés que l'inscription est à renouveler chaque année.



Pour tout renseignement : tel : 02 62 57 99 77







