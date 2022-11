Lancement de la biennale internationale d’architecture tropicale au Port

Ce colloque de quatre jours auquel le TCO participe, rassemble architectes, étudiants, aménageurs, paysagistes de La Réunion et de l’étranger.L’objectif est d’accompagner la transition climatique dans les espaces tropicaux en matière de construction, d’urbanisme et d’architecture.Pour le président du TCO, Emmanuel SERAPHIN : « Cette manifestation est un concentré de toutes les actions menées sur le TCO. L’idée est d’enrichir nos réflexions sur la construction en milieu tropical… Cette expertise est l’occasion d’exporter notre savoir-faire à l’étranger et en métropole. »