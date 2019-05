Lancement de la SEDD dans l’ouest !

Rendez-vous le mardi 28 mai à Kaz Maron de 8h à 12h (Saint-Paul).

Pique-niques zéro déchet

Rendez-vous sur des lieux de pique-nique dans l’Ouest :

C’est reparti pour la Semaine Européenne du Développement Durable (SEDD) dans l’ouest ! “Agissons aujourd’hui pour demain” ! Tel est le slogan de la SEDD, un événement annuel devenu incontournable. En 2018, de nombreux citoyens, répartis dans 34 pays de l’Union européenne et hors union, ont participé avec 6 035 initiatives dont 1 566 en France. Objectif de ce temps fort : promouvoir le développement durable à travers des actions de sensibilisation et favoriser une mobilisation concrète tant individuelle que collective.À La Réunion, sur le territoire de la côte Ouest, le TCO et ses partenaires vous proposent tout un programme de sensibilisation et d’animation adressé au grand public ainsi qu’au public scolaire (stands d’information, ateliers participatifs, visite guidée, interventions, …).Notez bien : pour l’ atelier compostage et la visite du centre de tri programmés le mercredi 5 juin, les places sont limitées, inscrivez-vous dès maintenant ! Des cadeaux seront aussi à gagner sur la page Facebook du TCO Retrouvez le programme détaillé de la SEDD 2019 dans l’Ouest sur le site www.tco.re Sensibilisation aux économies d’énergie, au tri des déchets et à la fabrication de produits ménagers au naturel, atelier de fabrication d’objets utiles à partir de matériaux recyclés ou de récupération, le Mercredi 29 mai (8h-13h) à la mairie de Bouillon à Saint-Paul (Résidents du quartier de Bouillon).Direction le mercredi 5 juin à l’ Académie des Dalons du Bernica à Saint-Paul (Grand public). Durant cette sensibilisation proposée par le TCO, en partenariat avec l’ Académie des Dalons du Bernica et la ville de Saint-Paul , vous pourrez apporter vos déchets végétaux et repartir avec du broyat pour embellir vos plantes (atelier broyage). Repartez également avec plein d’astuces pour un jardinage au naturel (compostage, aquaponie, …).Samedi 1er juinDimanche 2 juinSamedi 8 juinDimanche 9 juinInterventions en milieu scolaire “Alon koz DD”Échanges avec des classes de 4e dans les collèges de l’Ouest, autour du tri des déchets, durant la SEDD. Durant la SEDD, participez également à nos jeux sur la page Facebook du TCO . Y’a des cadeaux à gagner !