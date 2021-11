Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Lancement de la SCIC SARL Kolectif Lancement de la SCIC SARL Kolectif, porteuse du projet MISEP (Maison de l’Inclusion Sociale de l’Education Populaire)

Le Vice-Président Frédérik MAYO s’est rendu au Village by CA pour une conférence de presse de lancement de la SCIC SARL Kolectif.

La SCIC Kolectif, société d’innovation sociale, collège de gérance, porté par Mickaël ABELARD et Samuel ABLANCOURT, porte la Maison de l’Inclusion Sociale et de l’Education Populaire (MISEP). Ce sont 5 structures, l’ARCV, l’Association Réunionnaise des Centres de Vacances, le CRAPEJ, le Comité Régional des Associations de Jeunesse et d’Education Populaire de La Réunion, le CRIJ, le Centre Régional Information Jeunesse Réunion, JB-4, et les Petits Débrouillards, qui se sont retrouvées pour repenser l’éducation populaire et apporter du sens. Il s’agit ici d’innover dans l’inclusion collaborative, développer un projet d’innovation sociale permettant de détecter et d’accompagner les publics, notamment précaires et fragiles, dans leur insertion socioprofessionnelle, leur épanouissement et leur valorisation, en mettant en exergue les valeurs de l’éducation populaire.



« On se rend compte que lorsqu’on parle d’Innovation, on pense à la technique et à la technologie. On oublie souvent l’innovation sociale. » Pour Mickaël ABELARD, Kolectif, « c’est mettre l’individu au cœur du projet et faire en sorte que tous ensemble, nous puissions porter des solutions opérationnelles et concrètes pour les personnes en difficulté. »



Pour Frédérik MAYO, « mi lé lo frui lédikasion popilér.

Ariv en 3ème, lékol la di a mwin ni artrouv.

Lédikasion popilér la done a mwin la minn. Lo solision lé kolektif. Kosa noré été nout péi san l’éducation populaire ? Kosa i seré inn Djamel DEBOUZE, inn Omar SI, inn Zinedine ZIDANE, sans l’éducation populaire ?

Pou tir a nou dann malisé, i fo mét ensemb l’éducation nationale, l’éducation populaire et la famille.

L’éducation populaire permet de libérer la parole. Ce projet c’est une chance. Avec Madame la Présidente nous sommes à vos côtés. Il faut qu’on puisse échanger, parler et co-construire ensemble. »





