Lancement de la 7ème édition de Partir en livre !

La 7ème édition de PARTIR EN LIVRE s’est installée ce matin, sur la plage de l’Hermitage-les-Bains (derrière le camping municipal). Du 19 au 24 juillet 2021, de 9h à 17h, le Médiabus de retour, embarque « MER ET MERVEILLES » à la rencontre du public, vacanciers, lecteurs passionnés et petits explorateurs en herbe. On vous invite à profiter d’un cadre idéal et à participer à diverses activités autour du livre !