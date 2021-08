Communiqué Lancement de la 5ème édition du concours d’écriture Imazine

Sous le signe du chiffre 5 pour fêter cette 5ème édition, l’association Lilomots invite les jeunes et les moins jeunes à participer au concours d’écriture Imazine du 16 août au 3 novembre 2021. Par N.P - Publié le Lundi 16 Août 2021 à 07:06

Le communiqué :



5 propositions d’écriture pour mettre en l’air l’imaginaire et la créativité !



Sous le signe des 5 anneaux olympiques, imaginer et écrire le récit, sous la forme d’un carnet de voyage ou journal de bord, d’une équipe de 5 sportifs ayant participé aux JO 2021 au Japon. Tel un nouveau fléau, le chiffre 5 a disparu dans le monde entier. Seule l’équipe de reporters dont vous faites partie connaît encore le 5. Vous partez mener l’enquête sur cette disparition et écrivez un article qui fera la Une de votre journal.



Sous le signe des 5 sens et des 5 goûts, tel Jean de La Fontaine, vous imaginez et écrivez une fable dont la morale sera « il faut toujours goûter avant de dire que l’on n’aime pas ».



Youtuber connu, vous avez déjà 499 999 abonnés. C’est depuis la 5ème avenue à New-York que vous décidez d’atteindre le challenge de 500 000 abonnés. Catastrophe ! Plus de 5 G et de Wifi à votre arrivée sur la célèbre avenue ! Imaginez et écrivez votre chronique sur cette galère que vous diffuserez dès que la connexion sera rétablie.



Ecrivez une lettre à un jeune de 5 à 15 ans qui commencera par « Grâce à toi, j’apprends » - proposition réservée à la catégorie + de 55 ans.



Des ateliers dans les classes et le réseau de lecture publique

L’équipe de Lilomots animera des ateliers dans des classes d’écoles primaires, de collèges et de lycées ainsi que dans des bibliothèques et médiathèques en septembre et octobre 2021. Les enseignants qui souhaiteraient participer avec leur classe peuvent contacter l’association dès maintenant.



Participer avec sa classe ou individuellement

Le concours est ouvert aux classes du CM1 à la Terminale et aux participations individuelles pour les jeunes de 9 à 17 ans.



Edition spéciale pour cette 5ème édition !

Jusqu’à présent réservé aux jeunes réunionnais de 9 à 17 ans, une catégorie exceptionnelle a été créée cette année pour ouvrir le concours aux 55 ans et + en l’honneur de cette édition sous le signe du chiffre 5 !



Comment participer au concours et, peut-être, faire partie les lauréats de cette 5ème édition !

Envoyer son texte à l’association le mercredi 3 novembre 2021 aux douze coups de minuit au plus tard. Le règlement du concours et toutes les informations pratiques sont à retrouver sur le site de l’association : https://lilomots.wordpress.com/ ou sur la page Facebook Association Lilomots. Après délibération du jury, la proclamation des lauréats aura lieu en décembre 2021. Les prix prendront la forme de jeux, livres, bons-cadeaux…



Des partenaires qui renouvellent leur confiance

Le concours Imazine est soutenu par la Direction des Affaires Culturelles, le Ministère des Outre-Mer, le Département de La Réunion, l’Académie de La Réunion, la CINOR, la CIREST et la Fondation Fond’ker. Chacun avec l’objectif d’inciter les jeunes réunionnais à écrire et de déceler de nouveaux talents.