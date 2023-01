Lancement de la 5e édition de la Semaine des métiers du numérique

Le communiqué :



Pôle emploi organise la cinquième édition de la Semaine des métiers du numérique du 23 au 27 janvier 2023. En organisant une semaine nationale dédiée aux métiers du numérique, Pôle emploi met en avant son offre d’accompagnement pour agir sur les recrutements des entreprises en favorisant l’attractivité des métiers et les formations du numérique pour les candidats.



Quel que soit le secteur d’activité, les outils des entreprises au quotidien se numérisent pour répondre à de nouveaux usages. Pour accompagner cette évolution, elles ont de plus en plus besoin de spécialistes du numérique (ex : développeur web, codeur, community manager ou data scientist) capables de maîtriser ces outils.



5 métiers sont particulièrement en tension dans le secteur numérique à La Réunion : réalisation de contenus multimédias, expertise et support en systèmes d’information, conseil et maîtrise d’ouvrage en systèmes d’information, direction des systèmes d’information et, études et développement informatique. Ce sont des métiers qualifiés ou très qualifiés. La formation est donc indispensable. Entre juin 2021 et mai 2022, on dénombre 1 700 entrées en formation dans le domaine du numérique, soit 6% de l’ensemble des entrées en formation. 5 formations regroupent 55% des entrées en formation : conduite projet multimédia, informatique, habilitation électrique, site internet et création site internet.



Tout l’enjeu de cette semaine est de faciliter la rencontre entre les professionnels du secteur, des demandeurs d’emploi, des personnes en reconversion ou des jeunes en réflexion sur leur orientation : sessions d’acculturation, ateliers découverte des métiers et des formations du numérique, rencontres avec les entreprises qui recrutent, webinaires, démonstrations de robotiques…



Zoom sur le vendredi 27 janvier : FORUM - TON AVENIR 2.0



Présentation du dispositif Accompagnement Formation Réussite Région (AF2R), du Pass Numérique, Démonstration Robotique, Impression 3D, Découverte des métiers du numérique via des casques de réalité virtuelle, présentation des formations dans la filière numérique…

Salle du Conseil Municipal de la Mairie de ST DENIS (2 rue de Paris 97400 St Denis)

- 27/01/2023

- de 9h à 12h



Toutes les manifestations sont à retrouver sur pole-emploi.fr #SemaineNumérique #TousMobilisés