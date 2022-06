A la Une .. Lancement de la 5G : Les fréquences délivrées aux quatre opérateurs de l'île

L’ARCEP a délivré le 24 mai dernier les autorisations d’utilisation des fréquences aux opérateurs Orange, SRR, Telco OI et Zeop. Par NP - Publié le Mercredi 1 Juin 2022 à 10:15





Orange, SRR, Telco OI et Zeop Mobile vont donc pouvoir lancer leur offre pour la 5G, 1 an et demi après l’Hexagone. Les nouveaux téléphones et les moyens techniques sont opérationnels pour le déploiement.



"La délivrance de ces autorisations marque l'aboutissement de ces procédures d'attribution. Les opérateurs sont autorisés par l’Arcep à utiliser les fréquences des bandes 700 MHz à La Réunion et à Mayotte et 3,4 ‑ 3,8 GHz à La Réunion dès le 24 mai 2022", souligne le communiqué de l’autorité de régulation.



Selon les informations du Quotidien, Orange et Free ont payé 5 millions d’euros pour obtenir les meilleures fréquences. Interrogé sur la nocivité de la 5G, Jean-Marc Escalettes, ancien directeur d’Orange Réunion Mayotte, avait déclaré durant la phase de test :



