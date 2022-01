Communiqué Lancement de la 4ème édition de la Semaine des métiers du numérique

En organisant une semaine nationale dédiée aux métiers du numérique du 24 au 28 janvier sur l’ensemble du territoire, Pôle emploi souhaite mettre en

avant son offre d’accompagnement des demandeurs d’emplois vers les métiers et les formations leur permettant de devenir très rapidement

opérationnels et répondre ainsi aux besoins croissants de l’économie numérique. Par N.P - Publié le Lundi 24 Janvier 2022 à 10:00

Filière d’avenir, le secteur représente un fort potentiel d’embauches dans les années à venir. Quel que soit le secteur d’activité, les outils des entreprises au quotidien se numérisent pour répondre à de nouveaux usages. Pour accompagner cette évolution, les entreprises ont de plus en plus besoin de spécialistes du numérique capables de maîtriser ces outils.



Compte tenu des perspectives d’emploi fortes, Pôle emploi lance avec ses partenaires la quatrième Semaine nationale des métiers du numérique, au cours de laquelle près de 1 300 événements et animations à distance ou en présentiel sont organisés, dans le strict respect des mesures sanitaires prescrites par les pouvoirs publics, pour faciliter la rencontre entre les professionnels du secteur, des demandeurs d’emploi, des personnes en reconversion ou des jeunes en réflexion sur leur orientation : sessions d’acculturation, ateliers découverte des métiers du numérique, ateliers Emploi Store, rencontres avec les entreprises qui recrutent, portes ouvertes dans les écoles, dans les Fab Lab, sessions Facebook Live, webinaires,….





A La Réunion, pas moins de 20 actions sont organisées à destination des demandeurs d’emploi. À titre d’exemples :



• A la Possession, le 24 janvier, lancement d’une formation visant à acquérir les compétences digitales indispensables en milieu professionnel



• A Saint-André, le 27 janvier, un Job dating pour recruter du personnel pour l’ouverture d’une boutique de reprographie numérique



• A Saint-Joseph et à Saint-Pierre, le 28 janvier, un Escape game pour découvrir les outils numériques à destination des demandeurs d’emploi



• A Mafate, le 5 février, une présentation de l’offre de services digitale de Pôle emploi à l’occasion de l’inauguration de la Maison France Services de la Nouvelle Toutes les manifestations sont à retrouver sur pole-emploi.fr #SemaineNumérique #TousMobilisés