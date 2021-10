Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Lancement de l’opération Vakans marmay dan Mafate Pratiquer le self-défense, fabriquer un cerf-volant, apprendre les gestes qui sauvent, rencontrer l’artiste Abdoul, assister à un conte… Voici le programme de la première opération Vakans marmay dan Mafate organisée les lundi 19, mardi 20 et jeudi 21 octobre 2021.

Saint-Paul, Ville humaine et solidaire, propose ainsi de multiples activités aux enfants de Marla, de Roche Plate, des Orangers et des Lataniers. 63 marmay de ces quatre ilets (des écoliers et des collégiens) viendront y participer.

Tous les matins, place au réveil musculaire encadré par les animatrices et les animateurs de la commune. Des intervenants effectueront tous les jours une initiation au self défense et animeront un atelier de fabrication de cerf-volant en utilisant du bois de calumet et des matériaux issus du Cirque.

L’artiste Abdoul viendra ensuite rencontrer en fin de matinée ces petit·es Mafatais·es. Apprendre les gestes qui sauvent à Mafate La conteuse Dominique DAMBREVILLE se produira devant les marmay le 18 octobre à Marla. Les 19 et 21 octobre, des membres de la protection civile apprendront aux parents et aux enfants les gestes qui sauvent à Roche Plate et aux Orangers.

Une nécessité en raison de l’enclavement du cirque de Mafate. L’occasion d’associer les familles pour un moment de partage. Logique de proximité dans le cirque de Mafate Tous ces ateliers ont été proposés et validés par les Mafatais des quatre ilets. Dans une logique de co-construction, les équipes de la Ville sont venues les rencontrer. Cette concertation a concerné une trentaine de familles sans oublier les directrices des écoles de Roche Plate, de Marla et des Orangers.

Cette expérience pilote doit se répéter durant les prochaines vacances scolaires. Ce rendez-vous va se dérouler durant trois jours dans un cadre sécurisé adapté à la réglementation en vigueur de lutte contre la Covid-19.





