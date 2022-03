Communiqué Lancement de l’opération "Tous unis contre le cancer" dans les magasins E.Leclerc de La Réunion

Initiée en 2016 par La Ligue contre le cancer, l’opération de collecte « Tous unis contre le cancer » est relancée cette année, en partenartiat avec E.Leclerc Réunion et le CHU de la Réunion, après 2 ans d’absence du fait de la situation sanitaire.



Du 22 mars au 2 avril, Il sera possible de faire un don lors de son passage en caisse dans l’un des 18 magasins E.Leclerc de La Réunion Par N.P. - Publié le Mardi 22 Mars 2022 à 14:42

Le communiqué :



En février 2016, les Entreprises E. Leclerc aux côtés de la Ligue contre le Cancer et du CHU de La Réunion lancent l’opération « Tous unis contre le cancer », en écho à une campagne nationale menée depuis une quinzaine d’année.



La campagne « Tous unis contre le cancer » édition 2022 s’inscrit dans le cadre de la stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030, qui identifie le cancer comme la deuxième cause de mortalité chez les jeunes. Chaque année, 2 500 nouveaux cas de cancers pédiatriques sont détectés.



Les fonds collectés durant cette opération participent activement au financement de la recherche, à la recherche de nouveaux traitements pour les jeunes malades, à l’accompagnement des enfants et de leur famille durant les soins ainsi qu’à des actions de prévention et d’éducation à la santé en milieu scolaire.



La déclinaison locale de cette opération au sein des magasins de l’enseigne E.Leclerc repose sur un principe fort : Les sommes récoltées à La Réunion bénéficient directement aux patients pris en charge dans l’île et sont intégralement reversés localement. C’est donc tout naturellement qu’en 2017, le service d’oncologie pédiatrique du CHU La Réunion, unique service de la zone à prendre en charge ces enfants, a été identifié comme bénéficiaire de ces dons. Ce partenariat vertueux a été formalisé en février 2019 au sein d’une convention entre les magasins E. Leclerc de La Réunion, la Ligue Nationale contre le Cancer et le CHU de La Réunion.



Dans un premier temps, les fonds récoltés via les magasins E. Leclerc sont centralisés au niveau de la Ligue Nationale contre le Cancer puis reversés intégralement au CHU de La Réunion afin d’améliorer la qualité de la prise en charge des patients pris en charge à La Réunion, d’optimiser l’aménagement des locaux dédiés aux soins ainsi qu’à la recherche locale contre le cancer.



La dernière campagne menée il y a deux ans, du 5 au 12 juin 2019, avait été un véritable succès puisqu’elle avait permis de récolter plus de 121 000 € au profit de la Ligue contre le cancer. Ce montant avait été ensuite alloué au CHU de La Réunion pour le développement de la prise en charge des jeunes malades réunionnais et la recherche contre le cancer.



Au total, depuis le lancement de l’opération « Tous Unis contre le cancer » à La Réunion par les entreprises E. Leclerc aux côtés de la Ligue contre le Cancer, 209 490€ ont pu être récoltés pour soutenir la lutte contre le cancer ! L’objectif fixé pour cette année, en fonction des résultats de 2021 et l’ouverture de 3 hypers supplémentaires depuis 2019 (Les Terrass à SaintJoseph, La Réserve à Sainte-Marie et les Casernes), est de 160 000€.